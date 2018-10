Yamaha | per le XSR e MT 2019 arrivano le nuove livree

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Andrea Dovizioso candidato alla piazza d’onore. Segnali di risveglio per la Yamaha ma… : -4 al termine dell’avventura del Mondiale 2018 di MotoGP. Il caldo torrido della Thailandia ha accolto i centauri più veloci del mondo e il settimo successo stagionale di Marc Marquez è stato all’insegna dello spettacolo. Un nuovo duello con la Ducati di Andrea Dovizioso ha animato la scena e nel gioco dei sorpassi e dei controsorpassi è stato lo spagnolo a prevalere, permettendogli di volare ulteriormente nella graduatoria generale: ...

MotoGp – Jorge Lorenzo mai così… ‘dolce’ : i tweet del ducatista per Marquez - Dovizioso e i piloti Yamaha [FOTO] : Jorge Lorenzo si congratula con i migliori del Gp della Thailandia: i tweet del maiorchino della Ducati, costretto al forfait a causa di un infortunio Un Gp della Thailandia sopra ogni aspettativa: su un circuito poco conosciuto dai piloti della MotoGp, i campioni delle due ruote sono riusciti a regalare spettacolo puro con un duello al cardiopalma, sul finale della gara, tra Dovizioso e Marquez, al termine del quale è stato lo spagnolo ...

MotoGp - Viñales applaude la Yamaha : 'in gara andremo al massimo - non abbiamo nulla da perdere' : Il pilota spagnolo ha parlato del risultato ottenuto in qualifica, sottolineando la propria felicità per i miglioramenti della Yamaha I problemi sembrano essere alle spalle, almeno qui in Thailandia. ...

MotoGp - Viñales applaude la Yamaha : “in gara andremo al massimo - non abbiamo nulla da perdere” : Il pilota spagnolo ha parlato del risultato ottenuto in qualifica, sottolineando la propria felicità per i miglioramenti della Yamaha I problemi sembrano essere alle spalle, almeno qui in Thailandia. La Yamaha è cresciuta e a Buriram l’ha dimostrato, centrando la top-4 con entrambi i propri piloti. Alessandro La Rocca/LaPresse Secondo Valentino Rossi e quarto Maverick Viñales, con lo spagnolo alquanto felice per aver ritrovato le ...

MotoGP - Valentino Rossi infuriato : “Yamaha non si può permettere altri due anni così - io ho firmato e continuerò a correre ma…” : Valentino Rossi letteralmente infuriato dopo la prima giornata di prove libere del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore, secondo nella prima sessione e nono nel secondo turno, è visibilmente deluso non tanto per il risultato odierno ma per l’intera stagione in cui non è riuscito a essere competitivo ai massimi livelli a causa di una Yamaha in grandissima crisi. Il centauro di Tavullia non si è più voluto nascondere ...

MotoGp - Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp ...

MotoGp – Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp della Thailandia per la Yamaha che, al termine della prima sessione di prove libere, piazza i propri piloti davanti a tutti. Il miglior tempo lo fa segnare Maverick Viñales, fermando il crono sull’1:31.220, precedendo di oltre due decimi ...

MotoGP - quali sono i problemi della Yamaha e perché non vince? Le spiegazioni di Lin Jarvis e la tristezza di Valentino Rossi : La Yamaha sta affrontando una crisi seriamente preoccupante, non vince da ben 23 gare nel Mondiale MotoGP (da Assen 2007) e non sembra più poter uscire dal tunnel. La luce non si intravede, mentre Honda e Ducati continuano a fare passi in avanti e a lottare per le vittorie, la scuderia di Iwata si è fermata e non riesce più a tenere testa alle rivali. Valentino Rossi ha provato a tenere a galla la squadra, il Dottore ha disputato delle ottime ...

Nuova Yamaha YZF-R125 : debutta la supersport 125 cc definitiva [FOTO] : La gamma R-Series continua a dettare le regole del segmento con una delle selezioni più ricche di modelli da 125 cc a 1000 cc tutti con prestazioni di riferimento Esattamente 20 anni fa la prima Yamaha YZF-R1 ha completamente cambiato il volto del segmento supersport. Costruita senza compromessi e con le migliori specifiche, offriva un’erogazione di potenza entusiasmante, con un’agilità straordinaria e una personalità senza ...

Yamaha – Colori vintage per XSR900 e XSR700 m.y. 2019 [GALLERY] : Il mondo Faster Sons: spirito vintage ma con tecnologia moderna I modelli Yamaha Sport Heritage sono stati creati sfruttando l’esperienza accumulata nella progettazione e realizzazione delle moto più famose e iconiche del mondo degli ultimi 70 anni. In questo arco di tempo l’universo del motociclismo è cambiato radicalmente, ma le emozioni uniche e l’intensa eccitazione provate viaggiando sulle due ruote sono rimaste ...

V8 XTO Offshore - il nuovo fuoribordo Yamaha per il brivido di lusso : Si chiama V8 XTO Offshore ed è un concentrato di potenza, tecnologia e innovazione. Yamaha ha appena presentato al salone nautico di Genova il primo motore fuoribordo a iniezione diretta a quattro tempi. Un passaggio pionieristico per la casa giapponese – l’ennesimo della sua storia e in linea con la sua filosofia nel settore delle due ruote come in quello marittimo – in virtù della migliore efficienza della combustione e della riduzione dei ...

MotoGp – Che stangata per la Yamaha : penalizzazione per Vinales ad Aragon : Maverick Vinales penalizzato dopo le qualifiche del Gp di Aragon: la decisione degli stewards per lo spagnolo della Yamaha Se in molti, dopo le qualifiche del Gp di Aragon, hanno pensato che per la Yamaha non potesse andare peggio di così, con l’undicesimo posto di Vinales in griglia di partenza e il 18° di Valentino Rossi, si sbagliano di grosso. A qualche ora dalla conclusione delle qualifiche della gara spagnola ecco arrivare la ...

MotoGp - che guaio per Valentino Rossi : la sua Yamaha è completamente distrutta [FOTO] : La moto del pesarese è andata quasi completamente distrutta dopo la caduta avvenuta nel corso della terza sessione del Gp di Aragon-- E’ il solito Marc Marquez a dominare la terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, lo spagnolo chiude davanti a tutti una sessione caratterizzata dall’ennesimo disastro delle due Yamaha. Sia Maverick Viñales che Valentino Rossi, protagonista anche di una caduta, sono fuori dalla Q2 e dovranno ...

MotoGP - GP Aragon. Vinales e la crisi Yamaha : 'La moto non va - ma nessuno sa perchè' : Nono e decimo posto nelle seconde prove libere di Aragon per la coppia Yamaha Rossi-Vinales: ancora un weekend in salita per il team giapponese. Il pilota spagnolo deluso a fine giornata: "Ho lavorato ...