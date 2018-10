WTA Linz | Giorgi super | batte Van Uytvanck e vola il finale

Tennis - WTA Linz 2018 : Camila Giorgi vola in Finale! L’azzurra supera in due set Alison Van Uytvanck : Missione compiuta per Camila Giorgi. L’azzurra vola in Finale nell'”Upper Austria Ladies Linz“, torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul veloce indoor di Linz, in Austria. La 26enne di Macerata ha sconfitto la belga Alison Van Uytvanck, numero 56 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 46 minuti di partita in un match equilibrato nel quale il peso della palla ...

WTA Linz – Camila Giorgi show : Van Uytvanck ko - l’azzurra vola in finale : Camila Giorgi in finale nel torneo Wta di Linz: l’azzurra manda al tappeto la belga Van Uytvanck Camila Giorgi inarrestabile: la tennista azzurra ha conquistato un’altra importante vittoria al torneo Wta di Linz. La numero 32 del ranking mondiale femminile ha battuto, oggi, in due set, la belga Van Uytvanck, staccando così il pass per la finalissima di domani. Il match di oggi, valido per la prima semifinale del torneo di Linz, ...

WTA Linz : Giorgi in semifinale : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Camila Giorgi ha raggiunto le semifinali del torneo Wta di Linz , Austria, , battendo per 6-3, 3-6, 6-2 la russa Margarita Gasparyan. Domani la tennista marchigiana affronterà ...

Camila Giorgi-van Uytvanck - semifinale WTA Linz 2018 : programma - orario e tv : Camila Giorgi ha centrato l’ingresso in semifinale nel torneo WTA International di Linz: in Austria sul veloce indoor ormai l’italiana ha un solo ostacolo che la separa dall’atto conclusivo. Domani infatti la tennista di Macerata sfiderà a partire dalle ore 14.00 la belga Alison van Uytvanck. Il match, in programma domani, sabato 13 ottobre, a partire dalle ore 14.00 sarà trasmesso in tv su SuperTennis ed in streaming su ...

Tennis - WTA Linz 2018 : Camila Giorgi vola in semifinale! L’azzurra supera in tre set Margarita Gasparyan : Grandi notizie per il Tennis italiano dai quarti di finale dell'”Upper Austria Ladies Linz“, torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul veloce indoor di Linz, in Austria. Camila Giorgi ha sconfitto in tre set la russa Margarita Gasparyan, numero 137 del ranking, vincitrice un paio di settimane fa del titolo a Tashkent (Uzbekistan), con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 in 1 ora e 56 minuti di partita. ...

WTA Linz – Camila Giorgi stacca il pass per la semifinale : Gasparyan ko in tre set : Camila Giorgi in semifinale al torneo Wta di Linz: l’azzurra manda al tappeto la russa Gasparyan in tre set Camila Giorgi c’è! Con qualche difficoltà e segno di cedimento, la tennista azzurra ha conquistato un’altra vittoria al torneo Wta di Linz, che le regala l’accesso alle semifinali. Sono servite quasi due ore alla giovane tennista italiana per mandare al tappeto l’avversaria Gasparyan col punteggio di ...

Tennis - WTA Linz : Camila Giorgi si qualifica per i quarti di finale. Sconfitta in due set la svizzera Teichmann : Camila Giorgi accede ai quarti di finale del torneo WTA di Linz dopo aver sconfitto in due set la qualificata svizzera Jil Teichmann, numero 158 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco. Una buona prestazione della marchigiana, che sul cemento austriaco aveva raggiunto la finale nel 2014 ed ora si presenta da quinta testa di serie. Nel primo set c’è grande equilibrio con Giorgi che non riesce a ...

WTA Linz - Camila Giorgi approda al secondo turno : troverà la Bertens? : Camila Giorgi vittoriosa nel torneo WTA di Linz, questa sera ha superato la Teichmann al secondo turno ed ora attende di conoscere la prossima avversaria Teichmann ko, Camila Giorgi supera la svizzera e vola al terzo turno del torneo WTA di Linz. La tennista italiana ha avuto la meglio nel tie-break del primo set, domando poi l’avversaria in un secondo set ben giocato, conclusosi col punteggio di 6-3 in favore della tennista azzurra. ...

WTA Linz - la Petkovic vince il derby tedesco contro la Goerges : WTA di Linz, il derby tedesco tra Goerges e Petkovic è stato vinto da quest’ultima, la quale adesso affronterà al secondo turno Tatjana Maria Nel derby tedesco nel torneo WTA di Linz, la Goerges ha perso 1-6, 7-5, 6-4 contro la collega Petkovic. Un incontro equilibratissimo, lottato sino all’ultimo punto, nel quale la Petkovic è stata brava a non crollare dopo un primo set pessimo perso per 6-1. Adesso la tennista tedesca ...

WTA Linz – Esordio positivo per Camila Giorgi : la tennista azzurra supera la francese Parmentier : Esordio positivo per Camila Giorgi nel WTA di Linz: la tennista azzurra supera la francese Pauline Parmentier in due set Dopo l’eliminazione al primo turno di Wuhan, Camila Giorgi si sposta dall’Asia in Europa, esordendo con un successo nel WTA di Linz. Sul cemento austriaco la tennista azzurra ha superato in 1 ora e 26 minuti la francese Pauline Parmentier. Camila Giorgi, attualmente miglior tennista azzurra nel ranking mondiale femminile ...

Tennis - WTA Linz 2018 : Camila Giorgi supera in due set Pauline Parmentier e accede al secondo turno : Il torneo di Linz è stato, a inizio carriera, uno dei preferiti di Camila Giorgi: qualificata e poi giunta al secondo turno nel 2013, ha disputato la finale (perdendola con Karolina Pliskova) nel 2014. Dopo che tra 2015 e 2016 ha raccolto una vittoria e nel 2017 non ha partecipato, quest’anno ha esordito con un succeso ai danni di Pauline Parmentier per 6-3 7-6(4). Al secondo turno, l’italo-argentina troverà la svizzera Jil ...