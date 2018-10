Windows | sospeso l’aggiornamento alla versione autunno 2018

Problemi per Microsoft : sospeso un aggiornamento Windows perché elimina file dal pc : Microsoft, abbiamo un problema. "Abbiamo sospeso l"implementazione Windows 10 October 2018 Update (versione 1809) per tutti gli utenti mentre analizziamo i rapporti isolati di utenti che hanno sottolineato la scomparsa di file e cartelle dopo l"installazione dell"aggiornamento". Microsoft comunica così, su una propria pagina di supporto, di aver congelato il maxi aggiornamento.Si tratta di un"attesa novità per il sistema operativo, al quale ...

