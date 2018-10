Wind | come avere Huawei P20 con due euro al mese | costi | info e dettagli promo

October 2018 Update : come ritornare alla versione precedente di Windows 10 : Nonostante Microsoft abbia confermato ufficialmente la stabilità software di October 2018 Update, non è da escludere che alcuni utenti possano riscontrare alcuni problemi come incompatibilità con i driver e con determinati programmi oppure bug di qualsiasi altro genere. In questa articolo-guida vediamo come ritornare alla versione precedente di Windows 10, ossia April Update, tramite una semplice funzionalità introdotta da Microsoft stessa che ...

Windows 10 October 2018 Update : come liberare spazio dal PC : Se avete installato Windows 10 October 2018 Update, avrete sicuramente notato un aumento significativo della memoria occupata dal sistema operativo. Questo inconveniente non è dovuto all’aggiornamento in sè bensì ai suoi file temporanei. Oggi vediamo come rimuoverli subito e, di conseguenza, come liberare spazio dal PC o tablet in uso fino a 40GB. E’ doveroso sottolineare però che, nel momento in cui si eliminano tali file, non è più possibile ...

Non Vedi Windows 10 October 2018 Update? Come Forzare L’Aggiornamento : Come scaricare subito Windows 10 October 2018 Update. Forzare download aggiornamento Windows 10 October 2018 Update. Scarica e installa subito l’update Installare manualmente Windows 10 October 2018 Update e Forzare aggiornamento Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche ora è disponibile al download Windows 10 October 2018 Update: Novità E Cambiamenti Windows 10 October 2018 Update Peccato […]

Your Phone per Android : come ottenere l’aggiornamento a Windows 10 ed utilizzare subito la nuova app : Microsoft ha lanciato ieri sera i suoi ultimi prodotti e in concomitanza ha presentato anche il nuovo aggiornamento a Windows 10 che introduce una grande novità pensata per gli utenti Android.La nuova funzione introdotta con Windows 10 si chiama Your Phone, il tuo telefono, ed è in grado di connettersi automaticamente via wifi ai dispositivi Android per accedere ad alcune funzionalitàYour Phone per Android, come funziona e come utilizzarlo ...

Imminente scadenza con rimodulazioni Wind : come recedere sul fisso senza penali il 2 ottobre : Manca davvero poco al termine ultimo per recedere senza pagare penali, in seguito ad alcune rimodulazioni Wind che entreranno in vigore a partire dal prossimo 5 ottobre per diversi piani relativi alla linea fissa. come spesso avviene in queste circostanze, infatti, la scadenza naturale fissata dagli operatori per non accettare le modifiche unilaterali del contratto è fissata 24 ore prima l'entrata in vigore degli aumenti. In attesa del rincaro, ...

Come prepararsi all'arrivo di Windows 10 1809 : Download ISO e aggiornamento differito Da che mondo e mondo, il sistema ideale per aggiornare Windows 10 è quello di ripartire più o meno da zero: facendo tabula rasa del contenuto del disco fisso ...

Come disattivare firewall Windows 10 : A volte può capitare che un programma non riesca ad accedere ad Internet. La causa primaria potrebbe essere il firewall integrato nel sistema operativo che va a bloccare l’accesso alla rete. In questa guida di oggi vi diremo Come disattivare firewall Windows 10 in modo semplice e rapido senza ricorrere a soluzioni alternative (Come programmi terzi da installare). Non perdiamo tempo e passiamo subito al sodo. Indice dei contenuti Come ...

Nuova SIM Wind? Ecco come configurare APN e Internet su Android : come configurare Internet Wind – Se siete qui è perché avete comprato una SIM di Wind e state cercando un modo per configurare Internet, […] L'articolo Nuova SIM Wind? Ecco come configurare APN e Internet su Android proviene da TuttoAndroid.

Office 2019 - come scaricarlo per Windows e Mac e tutte le novità : Microsoft ha annunciato l’arrivo del pacchetto Office 2019 per Windows 10 e Mac. La nuova versione della suite dedicata alla produttività comprende l’aggiornamento di Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access e Publisher ed è sostanzialmente dedicata agli utenti che non sono ancora pronti a buttarsi nel mondo del cloud e che non hanno aderito ad Office 365. tutte le novità presenti su Office 2019 derivano dal lavoro ...

iPhone Xs e Xs Max/ Le offerte Vodafone - TIM - Tre e Wind : come acquistarli a rate - prezzi e piani telefonici : Scopriamo in dettaglio, cosa offriranno Vodafone, Tre, Wind e TIM per l'acquisto rateizzato dei nuovi iPhone Xs e iPhone Xs Max, i nuovi melafonini di Apple.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 15:37:00 GMT)

The Kolors/ Video 'Come le onde' - l'ultimo successo realizzato insieme a J-Ax (Wind Summer Festival 2018) : The Kolors, il gruppo sta vivendo un altro grandissimo success con l'ultimo album "You" che è un mix tra rock, funk e pop. Cosa canteranno stasera? (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:09:00 GMT)

Come impostare i giorni per il ritorno alla vecchia versione di Windows : Se abbiamo installato Windows 10 su un sistema su cui era già presente una versione precedente dell'OS, la politica di Microsoft prevede la concessione di un "periodo di grazia" in cui è possibile effettuare il rollback " tornando al vecchio Windows perché quello nuovo non fa proprio per noi, in sostanza. ...

Come emulare Windows su Mac : L’eterna lotta tra Windows e Mac non vedrà mai la fine. Da un lato, abbiamo il sistema operativo di Microsoft che presenta un’interfaccia maggiormente personalizzabile e ricca di funzionalità. Dall’altro, c’è l’OS di Apple che con la sua semplicità e rapidità riesce a catturare l’attenzione di numerosi utenti. Siete capitati nella nostra guida odierna perché vorreste sapere Come emulare Windows su Mac, magari ...