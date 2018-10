Volley | Superlega | nell' anticipo della 1a giornata Ravenna domina su Milano

Volley - SuperLega 2018-2019 : inizia il campionato - Ravenna travolge Milano nell’anticipo : Al Pala De Andrè si è aperta la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ravenna ha letteralmente piallato Milano con un roboante 3-0 (25-16; 25-14; 25-15) nell’anticipo della prima giornata, di fronte a 2000 spettatori i giallorossi hanno dominato l’incontro chiudendo la pratica in appena 73 minuti: i ragazzi di Gialuca Graziosi sono andati ben oltre le più rosee aspettative e hanno soppiantato la ...

Volley - l’Italia e il futuro : Chicco Blengini resta CT - un torneo di qualificazione alle Olimpiadi in casa - più azzurri in SuperLega? : L’Italia sogna in grande grazie alle ragazze che si sono brillantemente qualificate alla Final Six dei Mondiali battendo corazzate come USA, Cina, Russia e che ora andranno a caccia delle semifinali cercando di superare Giappone e Serbia nel girone della terza fase. Il movimento in rosa sorride mentre al maschile la situazione non è certo delle migliori, il quinto posto agli ultimi Mondiali casalinghi arrivato dopo due sonore batoste ...

Volley - Superlega 2018/19 : pima giornata. Civitanova rischia a Padova - debutto casalingo per le altre tre big. Si apre a Ravenna : Si parte! Dopo l’antipasto, mal digerito dalle due super big Perugia e Civitanova e trionfante per Modena, inizia in questo week end la Superlega 2018/19, il campionato delle stelle, il torneo più bello del mondo destinato anche a sfruttare l’onda lunga del Mondiale. La prima giornata della vecchia serie A1 offre già spunti molto interessanti con partite destinate già a dare qualche indicazione in più sulle possibili protagoniste del torneo ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : gli italiani pronti a splendere. Da Zaytsev a Juantorena - da Giannelli a Vettori : gli azzurri da osservare : Nel weekend del 13-14 ottobre inizierà la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile che ci terrà compagnia fino a maggio con regular season e playoff. Si preannuncia grande spettacolo visti i tanti campioni che arricchiscono le 14 squadre iscritte, tanti stranieri pronti a incantare i tifosi ma anche diversi italiani da tenere in seria considerazione in ottica Nazionale. Ivan Zaytsev ripartirà da Modena dove giocherà ...

Calendario Superlega Volley 2018-2019 - prima giornata : data - programma - orari e tv (13-14 ottobre) : Nel weekend del 13-14 ottobre si giocherà la prima giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si inizia a fare sul serio, parte una nuova stagione dopo l’antipasto della Supercoppa vinta da Modena contro Trento dopo aver eliminato Perugia e Civitanova. Saranno proprio queste quattro carte a giocarsi sul titolo e il loro avvio non sembra molto problematico: i Campioni d’Italia se la dovranno ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : tutto il regolamento tra playoff - retrocessioni e obbligo di italiani in campo : Nel weekend del 13-14 ottobre scatterà la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Il torneo prevede la partecipazione di 14 squadre che si affronteranno in sfide di andata e ritorno, le prime otto della classifica accederanno ai playoff che assegneranno lo scudetto con scontri a eliminazione diretta partendo dai quarti di finale mentre le ultime tre retrocederanno in Serie A2. Dopo diverse stagioni con il blocco, finalmente ...

Volley - Superlega 2018-2019 : il calendario completo. Le date e gli orari delle 26 giornate : Nel weekend del 13-14 ottobre scatterà la Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Subito dopo i Mondiali che si sono disputati nel nostro Paese e l’assegnazione della Supercoppa vinta da Modena contro Trento, i grandi campioni scenderanno immediatamente in campo per incominciare la regular season: 26 giornate di grandi battaglie ed emozioni che si concluderanno il prossimo 24 marzo. Alla Superlega ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : tutte le outsider - da Milano a Siena. Chi può impensierire le corazzate? : Perugia, Civitanova, Modena e Trento sono le quattro grandi favorite per la conquista dello scudetto attualmente detenuto dai Block Devils ma la SuperLega 2018-2019 potrà contare anche su diverse outsider, il massimo campionato italiano di Volley maschile ci regalerà grandi sorprese e lo spettacolo non mancherà mai visto che ci sono diverse formazioni che possono togliersi delle soddisfazioni importanti. Chi può contrastare le magnifiche quattro ...

Volley - Superlega 2018-2019 : Wilfredo Leon - il CR7 della pallavolo. Un alieno sbarca nel nostro Campionato : Un alieno sta per sbarcare nel nostro Campionato, un fenomeno internazionale arricchirà ulteriormente la spettacolare Superlega, il già ribattezzato CR7 della pallavolo è pronto per sbarcare in Italia e per regalare grandi magie a tutti gli appassionati. Wilfredo Leon vestirà la casacca di Perugia per sciorinare tutta la sua classe e fare la differenza, il Cristiano Ronaldo del Volley (ingaggi faraonico da oltre un milione di euro e talento ...

Volley - Superlega 2018-2019 : le favorite. Perugia e Civitanova si giocano lo scudetto - Modena e Trento lanciano la sfida : Nel weekend del 13-14 ottobre inizierà la Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Quattordici squadre iscritte, parte la caccia a Perugia che si presenterà per difendere il tricolore conquistato lo scorso anno battendo Civitanova nella Finale scudetto che si risolse soltanto in gara5. Si preannuncia una stagione estremamente avvincente e appassionante, il livello tecnico sarà davvero molto elevato visto che ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : le rose e le formazioni delle 14 squadre partecipanti. I nuovi acquisti e le nazionalità dei giocatori : Nel weekend del 13-14 ottobre scatterà la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia difende il titolo, Civitanova e Modena la insidieranno, Trento può essere la grande outsider. Conosciamo meglio le 14 squadre partecipanti. Di seguito tutti i sestetti titolari, gli uomini a disposizione, le formazioni titolari, le ambizioni delle varie formazioni. PERUGIA: Mercato faraonico per i Campioni d’Italia che ...

Calendario Superlega Volley 2018-2019 : le date della regular season e dei play-off. Il programma e le soste : Nel weekend del 13-14 ottobre scatterà la Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Subito dopo i Mondiali che si sono disputati nel nostro Paese e l’assegnazione della Supercoppa vinta da Modena contro Trento, i grandi campioni scenderanno immediatamente in campo per incominciare la regular season: 26 giornate di grandi battaglie ed emozioni che si concluderanno il prossimo 24 marzo. Alla Superlega ...

Pallavolo - Superlega e Serie A2 Credem Banca live su Eleven Sports -Lega Volley Channel : La stagione dei campioni è alle porte, ecco i pacchetti per seguire il grande Volley italiano in streaming. Domenica 7 ottobre la finale 3° posto della Del Monte® Supercoppa in diretta su Facebook Leon, Zaytsev, Giannelli, Juantorena, Atanasijevic, Simon, Leal, Bruno, Lanza, sono solo alcune delle grandissime stelle internazionali protagoniste del prossimo campionato di Superlega Credem Banca, al via il 14 ottobre. Forse neanche ai tempi ...