Volley – Pareggio fra Savallese Millenium Brescia e Saugella Monza nel test del PalaGeorge

sportfair

: Magari due paroline per le ragazze del volley che hanno battuto le campionesse mondiali degli Usa potevamo dirle, a… - miki_mela : Magari due paroline per le ragazze del volley che hanno battuto le campionesse mondiali degli Usa potevamo dirle, a… - Impavida_Ortona : Ed ora .... Tutti pronti per una nuova stagione insieme! #siecoimpavidaortona #legavolley #fipav #credemBanca… - GioiaLiveIt : #Gioia Gioiella: pareggio ricco di spunti ed indicazioni nel test contro la Materdomini -

(Di domenica 14 ottobre 2018)pareggiano nell’allenamento congiunto al. La Banca Valsabbina si riscatta dopo ildi mercoledì alla Candy Arena con due set a buon livello, poi laimpatta 2-2. Mazzola schiera Di Iulio al palleggio opposta a Nicoletti, Rivero e Villani in banda, Washington e Veglia al centro, Parlangeli libero. Coach Falasca replica con Balboni in palleggio, Bianchini opposta, Devetag e Melandri al centro, Orthmann e Begic in banda, Arcangeli libero. Primo set di pregevole fattura per mano delle Leonesse, che se la giocano punto a punto fino a metà frangente, poi cambiano marcia e allungano con convinzione grazie ai colpi di Rivero e i servizi di Di Iulio: 25-21. Secondo set quasi a fotocopia del primo nel risultato finale e nel gioco sviluppato.prova subito ad allungare e prende buon vantaggio con Washington (16-12), Villani apre la difesa ...