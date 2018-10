VIDEO Giorgia Villa Campionessa Olimpica Giovanile | gli esercizi della vittoria

VIDEO Giorgia Villa vince l’all-around alle Olimpiadi Giovanili! La premiazione - suona l’Inno di Mameli a Buenos Aires : Giorgia Villa ha fatto suonare l’Inno di Mameli alle Olimpiadi Giovanili 2018 grazie alla sua memorabile vittoria nel concorso individuale generale. La 15enne bergamasca ha dominato l’all-around in lungo e in largo imponendosi davanti alla britannica Amelie Morgan e all’ucraina Anastasiia Bachynska. Per la prima volta nella storia, le note più dolci suonano all’interno di un palazzetto con i cinque cerchi: prima ...

Giorgia Palmas si prende cura di Filippo Magnini : ecco le sue teneri parole [VIDEO] : 1/13 Giorgia Palmas - Cagliari (Foto Instagram) ...

Incidente Magnini - Giorgia Palmas si prende cura del fidanzato : le dolci parole riservate a Filippo [VIDEO] : Filippo Magnini ha un Incidente in moto, ci pensa Giorgia Palmas a prendersi cura di lui: la bellissima ex Velina e la sua infinita dolcezza verso il fidanzato Filippo Magnini torna a casa da Giorgia Palmas con il polso ingessato ed un ematoma al bacino. L’ex nuotatore, mentre si dirigeva ad un evento mondano, è stato accidentalmente investito in moto da un’auto che non ha gli dato la precedenza speronandolo dal suo veicolo. ...

Caporalato : la denuncia di Giorgia Meloni in un VIDEO su Facebook : Il 29 agosto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, tramite un video pubblicato su Facebook dal consigliere comunale di San Severo Francesco Stefanetti FdI e condiviso dalla stessa Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook, in cui veniva ripreso l’ennesimo furgoncino carico di braccianti extracomunitari nei pressi di Foggia, ha riacceso i riflettori dei media sulla piaga del “Caporalato”. Questione che sembrava nuovamente accantonata ...

Caporalato : la denuncia di Giorgia Meloni in un VIDEO su Facebook : Il 29 agosto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgi Meloni, tramite un video pubblicato su Facebook dal consigliere comunale di San Severo Francesco Stefanetti (FdI) e condiviso dalla stessa Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook, in cui veniva ripreso l’ennesimo furgoncino carico di braccianti extracomunitari nei pressi di Foggia, ha riacceso i riflettori dei media sulla piaga del “Caporalato”. Questione che sembrava nuovamente accantonata ...

ITALIA FRANCIA / Streaming VIDEO e diretta tv : la protagonista - Giorgia Sottana (basket donne) : diretta ITALIA FRANCIA, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole di basket femminile, la prima di due sfide in terra transalpina tra queste due nazionali(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Porto Cervo da bollino rosso - il ritorno delle ‘Veline” : Melissa Satta - Giorgia Palmas - Thais Wiggers ed Elena Barolo - vacanze con… incidente sexy [FOTO e VIDEO] : Estate sempre più bollente, in attesa dei nuovi impegni i vip si rilassano in vacanza, in particolar modo nelle ultime ore i social si sono infiammati per una foto pubblicata da Melissa Satta. La moglie del calciatore Boateng si trova a Porto Cervo ed in bella compagnia. “Amiche belle ne abbiamo? Summit di un certo spessore” cinguetta Giorgia Palmas postando una foto che la ritrae in bikini proprio con Melissa Satta, Thais Wiggers ed ...