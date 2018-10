VIDEO Camila Giorgi in Finale a Linz | riviviamo gli highlights dell’incontro dell’azzurra

Mtv Music VIDEO Awards - look sexy e molto trash : vince Camila Cabello. Polemiche per l’omaggio di Madonna ad Aretha Franklin : La ventunenne cubana Camila Cabello ha portato a casa i premi più importanti degli Mtv Music Video Awards , battendo tra gli altri Bruno Mars, Cardi B, Drake e Post Malone. A lei sono andate le statuette per il Miglior Video , con Havana, e Miglior artista dell’anno. Lunedì notte, sul palco del Radio City Music Hall di New York si sono alternati i più importanti artisti del mondo della Music a per la cerimonia degli Mtv ...

Camila Cabello trionfa agli MTV VMA 2018 : vince "Artist of the Year" e "VIDEO of The Year" : Emozionatissima