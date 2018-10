Verso Polonia-Italia | Mancini non ha dubbi | “non penso di essere sotto esame | io penso al

sportfair

(Di sabato 13 ottobre 2018) Le parole dialla vigilia della fida di Nations League di domani contro la“Il percorso è iniziato a maggio, bisogna mettere insieme questa squadra e portarla all’Europeo. Nel girone di Nations League il Portogallo per ora è una squadra migliore ed è giustamente in testa. Probabilmente, anche se nel calcio non si sa mai, ci giochiamo il secondo posto con la“. Lo dice il ct della Nazionalena Robertoalla vigilia del match contro la, decisivo per non retrocedere nella Lega B della Nations League. AFP PHOTO / Carlo BRESSAN “Laha perso con il Portogallo ma rimane un’ottima squadra, con giocatori di talento -aggiungein conferenza stampa-. Non sarà una partita semplice però ce la possiamo giocare bene”. “Quando abbiamo iniziato il nostro obiettivo era quello di ricostruire e fare ...