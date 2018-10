: Versilia,donna muore investita da treno - NotizieIN : Versilia,donna muore investita da treno - TelevideoRai101 : Versilia,donna muore investita da treno - Cyber_Feed : • News • #Versilia,donna muore investita da treno -

Unaè statadalintercity 662, Livorno-La Spezia, poco dopo la stazione di Pietrasanta (Lucca) ed è deceduta. L'incidente, la cui dinamica deve essere ancora ricostruita, è avvenuto intorno alle 7. Per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria la linea Pisa-La Spezia è stata bloccata in entrambi i sensi per circa 2 ore. Intorno alle 9 è stato riattivato uno dei binari. Pesanti i ritardi per tutti i convogli, sia a lunga percorrenza che regionali.(Di sabato 13 ottobre 2018)