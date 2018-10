Verona | “Aborto libero e garantito” | in migliaia in piazza per difendere la legge 194

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 ottobre 2018) Insono scese inperun loro diritto. Quello di abortire, previsto dalla194. Al grido di “il corpo è mio, decido io” e “fuori gli obiettori dagli ospedali”, le attiviste di “Non una di meno” hanno manifestato dopo la contestata mozione 434 sull’aborto, votata in consiglio comunale, anche dalla capogruppo del Pd. Il corteo è partito dalla stazione Porta Nuova e si è mosso per le strade della città fino ad arrivare a Santa Toscana. “L’attacco delle destre sull’aborto troverà la maggioranza degli italiani pronti a rispondere: da parte nostra non ci sarà nessun arretramento. Anzi, dovrà essere il laboratorio dell’oscurantismo degli amici del ministro Fontana a fare dei passi indietro e avviare politiche per il pieno rispetto della”, ha detto Giuseppe Civati, fondatore di ...