Verissimo Nadia Toffa | io come il bucaneve | il fiore che combatte per la propria

Nadia Toffa a Verissimo : “Il cancro è una sfida che devo combattere” : Nadia Toffa a Verissimo per parlare della sua nuova battaglia contro il cancro. La conduttrice de Le Iene è ritornata di recente in tv per riprendere in mano il timone del programma, ma la sfida non è ancora finita. La definisce così Nadia Toffa, mettendo anche in conto la possibilità di non riuscire a vincere del tutto. Nadia Toffa a Verissimo, dal malore alla terapia Non è passato molto tempo da quando Nadia Toffa ha messo in crisi il pubblico ...