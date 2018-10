Verissimo | la confessione privatissima di Ilary Blasi | Silvia Toffanin fa fatica a

Lisa Fusco - confessione choc a Verissimo : il suo (incredibile) dramma. C’entra il suo fisico : Lisa Fusco a Verissimo scoppia in lacrime. È un periodo denso di ‘stress’ per la concorrente appena eliminata dal Grande Fratello Vip 3 che, adesso, teme addirittura di non trovare più spazio in televisione. Ospite nello studio di Silvia Toffanin, la Fusco torna sulla sua eliminazione e chiarisce: “Le fan di Giulia De Lellis mi hanno votata per farmi uscire dopo che io accusai Giulia nello scontro con Malgioglio che adoro, ma ...