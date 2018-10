Verissimo | Ilary Blasi dice la sua su Lory Del Santo | “Sono neutra”

Ilary Blasi ha la parrucca? La rivelazione a "Verissimo" : La confessione della conduttrice del Gf Vip all'amica Silvia Toffanin: lo stupore dello studio di Canale 5

Ilary Blasi a Verissimo : “Non ho tagliato i capelli - indosso una parrucca” : Ilary Blasi parrucca al Grande Fratello Vip: non ha i capelli corti Dopo settimane di dibattito in tv e sui social network, Ilary Blasi ha finalmente svelato a Verissimo la verità sui suoi capelli corti. Che non sono stati davvero tagliati: si tratta infatti di una parrucca. Una scelta fatta per cambiare look in vista […] L'articolo Ilary Blasi a Verissimo: “Non ho tagliato i capelli, indosso una parrucca” proviene da Gossip e ...

Parrucca o cambio di look? Ilary Blasi svela a ‘Verissimo’ tutta la verità [VIDEO] : Ilary Blasi ha mostrato nelle prime tre puntate del Grande Fratello Vip un nuovo look, i fan si sono domandati se fosse una Parrucca o un radicale taglio di chioma: la verità a ‘Verissimo’ Ilary Blasi si racconta a ‘Verissimo’ di fronte all’amica Silvia Toffanin. La bellissima presentatrice del Grande Fratello Vip svela nella trasmissione di Canale 5 la verità sul radicale cambio di look. I fan si domandano da ...

Ilary Blasi a Verissimo : 'Vi svelo un segreto - porto la parrucca' : Biondissima come sempre, ma con un segreto. Ilary Blasi lo svela a Silvia Toffanin a Verissimo . 'porto una parrucca, ora finalmente posso dirlo. A me piace cambiare e così mi diverto. Mi sono ...

Ilary Blasi ha la parrucca / Confessione a Verissimo : "Avevo voglia di cambiare" e Silvia Toffanin controlla : Ilary Blasi, alle redini del Grande Fratello Vip, dimostra, ogni giorno, che può nascere anche sotto i riflettori un amore puro e sincero. Oggi pomeriggio ospite a Verissimo(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Ilary Blasi/ Francesco Totti le chiese di lasciare la tv - ma “alla fine ha vinto lei” (Verissimo) : Ilary Blasi, alle redini del Grande Fratello Vip, dimostra, ogni giorno, che può nascere anche sotto i riflettori un amore puro e sincero. Oggi pomeriggio ospite a Verissimo(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Verissimo domani cambia orario : Ilary Blasi e Merola ospiti : Ilary Blasi e Valerio Merola ospiti a Verissimo domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, ma non al solito orario, che i telespettatori sono sempre stati abituati. Difatti il rotocalco pomeridiano del Sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin andrà in onda domani eccezionalmente alle 15.45, anzichè le 16.10 come è sempre avvenuto fino a una settimana fa. Tanti gli ospiti che si faranno intervistare da Silvia ...

Verissimo - Francesco Totti su Ilary Blasi : “l’ho fatta diventà più bella - l’amore migliora” : Ospite di Verissimo, Francesco Totti parla della sua vita privata, professionale e naturalmente del suo amore per Ilary Blasi Francesco Totti e Ilary Blasi. Il loro amore è stato “protagonista” dell’intervista che l’ex numero 10 della Roma ha rilasciato a Verissimo di Silvia Toffanin. Ecco le dichiarazioni del calciatore. Francesco Totti a Verissimo: “appena la vidi dissi al mio amico: lei diventerà mia ...

Francesco Totti show a Verissimo : «Il quarto figlio con Ilary Blasi? Al momento giusto la devo colpire bene...» : Francesco Totti show a Verissimo. L'ex numero 10 della Roma, in occasione dell'uscita della sua biografia Un Capitano, si racconta a Silvia Toffanin a 360 gradi. Il calcio, la famiglia, gli amici. Ma ...

Francesco Totti si commuove parlando di Ilary Blasi - le lacrime dell'ex calciatore a Verissimo [VIDEO] : Francesco Totti ospite a 'Verissimo' parla di sua moglie Ilary Blasi, l'ex calciatore mentre la descrive come la donna della sua vita si commuove La Roma, i figli, il suo addio al calcio e Ilary Blasi ...

Francesco Totti a Verissimo con "Un Capitano"/ "Geloso di Ilary Blasi? Si - ma lei lo è più di me" : Francesco Totti racconta a Verissimo tanti aspetti segreti della sua carriera, dai rapporti tesi con Pavel Nedved, Mario Balotelli e Luciano Spalletti. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:40:00 GMT)

FRANCESCO TOTTI A Verissimo CON "UN CAPITANO"/ "Ilary Blasi? Ho voluto sposarla appena l'ho vista in tv" : FRANCESCO TOTTI racconta a VERISSIMO tanti aspetti segreti della sua carriera, dai rapporti tesi con Pavel Nedved, Mario Balotelli e Luciano Spalletti. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:15:00 GMT)

ILARY BLASI/ "È rimasta sempre uguale. Dorme con pigiamone e i calzini di lana" (Verissimo) : ILARY BLASI e Francesco Totti: una delle coppie più longeve d'Italia che, a Verissimo, hanno deciso di svelare qualche segreto per la gioia dei loro fans. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:24:00 GMT)