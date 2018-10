Venezia - Zenga si presenta : ANSA, - Venezia, 13 OTT - "Gradino per gradino, partita per partita, per fare del Venezia la squadra che merita e deve essere: il traguardo è la ferocia che i ragazzi avevano la scorsa stagione di ...

Walter Zenga al Venezia - la conferenza di presentazione LIVE : LIVE 11:31 13 ott Dopo 4 punti in 6 giornate e il terzultimo posto in classifica in Serie B, il Venezia ha deciso di sollevare dall'incarico di allenatore Stefano Vecchi e di incaricare come suo ...

Walter Zenga riparte dal Venezia : Nuova sfida per Walter Zenga che riparte dal Venezia in Serie B. Ha iniziato negli Stati Uniti, è stato chiamato da squadre

Venezia - Zenga nuovo allenatore : esonerato Vecchi : Venezia - L'Uomo Ragno torna in panchina. Walter Zenga è il nuovo allenatore del Venezia. Prende il posto di Stefano Vecchi, esonerato dal club lagunare in seguito ai cattivi risultati nelle prima ...

Serie B : Zenga nuovo allenatore Venezia : ANSA, - Venezia, 12 OTT - Il Venezia Calcio ha sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Stefano Vecchi: il nuovo mister sarà Walter Zenga, che già nella giornata di oggi dirigerà il ...

Venezia - Walter Zenga ribalta la squadra : ecco come cambia l’11 [FOTO] : 1/14 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Venezia - Walter Zenga è il nuovo allenatore : Il Venezia Calcio ha sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Stefano Vecchi: il nuovo mister sarà Walter Zenga, che già nella giornata di oggi dirigerà il primo allenamento con la ...

Il ritorno dell'Uomo Ragno : Walter Zenga nuovo tecnico del Venezia : Manca solo l'ufficialità per un cambio della guardia tra ex interisti sulla panchina del Venezia. Il club del presidente Joe Tacopina, quartultimo in Serie B, ha esonerato l'ex allenatore della Primavera nerazzurra Stefano Vecchi: al suo posto Walter Zenga. L'Uomo Ragno, rimasto senza lavoro dopo la retrocessione dell'anno scorso con il Crotone, allenerà per la prima volta in carriera in serie cadetta dopo altre tre esperienze in massima serie ...

Serie B - riecco Walter Zenga : l’uomo ragno nuovo allenatore del Venezia : Walter Zenga ripartirà dalla Serie B. Di fatto, secondo le ultime indiscrezioni, e come confermato dallo stesso diretto interessato sul proprio account instagram, “l’uomo ragno” ripartirà dal Venezia dopo l’esonero di Vecchi. Per l’ex portiere nerazzurro via ad una nuova avventura e ad una nuova sfida italiana. Zenga-Venezia: attesa solo l’ufficialità Manca solo l’ufficialità per […] L'articolo ...

Serie B - Venezia : Zenga nuovo allenatore - esonerato Vecchi : Alla fine arriva il ribaltone al Venezia. Joe Tacopina ha deciso di sollevare dall'incarico Stefano Vecchi , che ha diretto gli allenamenti di mercoledì e di giovedì, e di affidare a Walter Zenga la ...

Venezia - Zenga è il nuovo allenatore : firma e annuncio attesi in giornata : L'ex tecnico del Crotone prende il posto di Stefano Vecchi, lo annuncia lui stesso su Instagram ma poi cancella la story