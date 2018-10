Venezia | presidente scossa con Zenga

Venezia - il presidente : “con Zenga mi aspetto la scossa” : “Veniamo da tre anni fantastici, in questa stagione abbiamo fatto dei passi falsi ed era il momento di dare una scossa allo spogliatoio e Walter è la persona ideale”. Lo ha detto il presidente del Venezia Calcio Joe Tacopina presentando oggi il nuovo mister Walter Zenga , chiamato a sostituire l’esonerato Stefano Vecchi. “Sono contento – ha detto in una conferenza stampa affollatissima e con gli ultras che ...

Venezia : presidente Porto - perplesso da dichiarazioni ministri su tutela (2) : (AdnKronos) - “Rinnovo quindi, la mia piena disponibilità per attivare un dialogo diretto nelle sedi istituzionali sul futuro di Venezia e del suo Porto. Sarebbe l’occasione per illustrare il lavoro fatto in questi anni e per chiarire, fuor di retorica, che il settore crociere in particolare e il po