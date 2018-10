Venezia | il presidente | “con Zenga mi aspetto la scossa”

calcioweb.eu

(Di sabato 13 ottobre 2018) “Veniamo da tre anni fantastici, in questa stagione abbiamo fatto dei passi falsi ed era il momento di dare una scossa allo spogliatoio e Walter è la persona ideale”. Lo ha detto ildelCalcio Joe Tacopina presentando oggi il nuovo mister Walter, chiamato a sostituire l’esonerato Stefano Vecchi. “Sono contento – ha detto in una conferenza stampa affollatissima e con gli ultras che inneggiavano al– perché la scelta di Walter è la migliore perché è la migliore persona che potevamo scegliere per il rilancio del”. “Walter se deve dire qualche cosa non lo manda a dire – ha sottolineato Tacopina -. Ieri l’ho visto dopo l’incontro con la squadra; è uscito che sembrava un leone in gabbia pronto a colpire e lo stesso atteggiamento lo ha avuto al primo allenamento”. ...