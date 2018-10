Vela | Olimpiadi Giovanili 2018 | rimandate a domani le Final Race di kiteboard Gli

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Sofia Tomasoni a caccia di una medaglia nella Final Race di kiteboard - Spagnolli-Fava fuori dai giochi per il podio nel Nacra 15 : Il programma della Vela ai giochi Olimpici Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina) oggi volge al termine con l’assegnazione delle medaglie nella gara mista dei Nacra 15 e nelle due competizioni di kiteboard. L’Italia non vuole fermarsi dopo le due splendide medaglie conquistate ieri nel windsurf con Giorgia Speciale (oro) e Nicolò Renna (argento), infatti ci sono ancora delle possibilità di podio nel ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti in trionfo nella gara a squadre! L’azzurrino si riVela decisivo per la vittoria : nella notte italiana si sono concluse le gare del Badminton alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: ottime notizie per l’Italia, con Giovanni Toti che ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre con il Team Alpha, battendo in una palpitante finale il Team Omega per 110-106. Questa la composizione del Team Alpha: Giovanni Toti, Hasini Nusaka Ambalangodage (Sri Lanka), Maria Delcheva (Bulgaria), Jamie Gai (Stati Uniti), Ashwathi ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : i Nacra 15 completano le qualificazioni - nessuna regata di kiteboarding : La sesta giornata di regate ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto oltre all’assegnazione delle medaglie nel windsurf, anche le ultime tre regate di qualificazione per i Nacra 15, che domani scenderanno in acqua per la Final Race, così come faranno gli atleti del kiteboarding, che oggi però non hanno gareggiato: tutte cancellate le regate sia maschili che femminili. Sofia Tomasoni domani dovrà difendere il secondo posto ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : FENOMENALE GIORGIA SPECIALE!! Oro nel windsurf femminile davanti a Pianazza e Reznikova! : Dopo la medaglia d’argento di Nicolò Renna, l’Italia della Vela può festeggiare anche il meraviglioso oro di GIORGIA Speciale nel Techno 293 Plus ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. L’azzurra ha sbaragliato la concorrenza sin dalla prima giornata ed ha continuato ad aumentare costantemente il proprio vantaggio in classifica sulle avversarie per poi chiudere i conti con l’ennesimo successo in ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Nicolò Renna d’argento nel T293 Plus!!! Oro all’inarrivabile greco Kalpogiannakis : La sesta giornata di gare di Vela ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires si è aperta con una splendida medaglia d’argento di Nicolò Renna nella specialità Techno 293 Plus! L’azzurro si è reso protagonista di una cavalcata fantastica ed ha meritatamente conquistato il podio olimpico giovanile di categoria, dovendo arrendersi solo alla classe del 16enne greco Alexandros Kalpogiannakis anche a causa di una gara finale al di ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale conserva la leadership nel T293+ - Nicolò Renna e Sofia Tomasoni consolidano la seconda piazza! : La quinta giornate di regate ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto lo svolgimento di otto regate complessive a causa della mancanza di vento che ha costretto gli organizzatori ad interrompere il programma nel pomeriggio argentino per poi rimandare definitivamente le prove previste. Gli azzurri in lotta per le medaglie si sono ben disimpegnati ed hanno conservato il medesimo piazzamento di ieri in classifica generale. ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale prima nella Techno 293+. Secondi Nicolo Renna nella medesima competizione e Sofia Tomasoni nel kiteboarding : Si è conclusa da poco la quarta giornata di Vela alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. Tanti gli italiani in gara, alcuni dei quali in lotta per posizioni importanti e per il podio. Partiamo dalla Techno 293+ femminile che ha visto la nostra Giorgia Speciale conquistare la settima regata, per poi piazzarsi seconda nella race 8 e terza nella nona regata. Una costanza pazzesca per la azzurra che nelle 8 gare disputate (la ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale in testa dopo cinque regate! Nicolò Renna e Sofia Tomasoni in zona medaglie : La terza giornata di regate è quella buona per gli organizzatori, che riescono finalmente a far disputare un discreto numero di prove a tutte le categorie grazie alle buone condizioni metereologiche riscontrate nella giornata odierna. L’Italia della Vela può sorridere per le ottime prestazioni in particolare di Giorgia Speciale, Nicolò Renna e Sofia Tomasoni, che si trovano attualmente in zona podio nelle rispettive classifiche parziali ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale e Nicolò Renna rimangono in lotta per la vittoria nel windsurf! Spagnolli-Fava partono con un quinto posto nei Nacra 15 : Ottima giornata per gli azzurri del windsurf impegnati nelle regate di qualificazione delle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires, in Argentina. Il programma previsto è stato pesantemente condizionato dalla mancanza di vento nei vari campi di regata, infatti si è conclusa solo una prova a testa per il windsurf maschile e femminile e per i Nacra 15. Il resto delle regate previste è stato inizialmente ritardato per poi ...

Vela - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nel windsurf in testa Giorgia Speciale - terzo Nicolò Renna : Ottime notizie dal windsurf nella prima giornata di regate alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina dopo le due regate odierne Giorgia Speciale è in testa tra le ragazze con una duplice vittoria, mentre Nicolò Renna è terzo tra i ragazzi dopo aver centrato due terzi posti. Giorgia Speciale guida la classifica femminile (2) davanti alla francese Manon Pianazza ed alla russa Yana Reznikova (5), che hanno ottenuto un secondo ed un ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia : I Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires sono ormai alle porte, con le regate della Vela che si disputeranno da domenica 7 a sabato 13 ottobre. Il programma degli Youth Olympic Games prevede l’assegnazione di medaglie in cinque specialità: windsurf (Techno 293+) e kitesurf (T:T Racing) maschili e femminili e la gara mista del Nacra 15. L’Italia è riuscita a strappare la qualificazione in tutte le specialità escluso il ...