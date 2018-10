Vaticano - Come sta andando il primo Sinodo dei vescovi cinesi

“Papa Francesco è caduto”. L’annuncio del Vaticano : “Come sta il Santo Padre” : Il Papa è caduto. Per fortuna tuttavia, solo un grande spavento, a quanto pare, e niente di più. Il pontefice, infatti, questa mattina è caduto prima di rientrare nella sua residenza di Santa Marta: stava tornando dalla riunione del sinodo insieme agli altri vescovi. A tranquillizzare tutti ci ha pensato il portavoce della sala stampa Vaticana, Greg Burke. “Stava rientrando in casa ed è inciampato – ha detto Burke ai cronisti presenti che si ...

Il Vaticano chiarisce sul "caso McCarrick". Ecco come è andata : Il Vaticano ha diffuso dei "chiarimenti" rispetto al caso dell'ex cardinal Theodore McCarrick. Il porporato americano, come i lettori ricorderanno, è stato accusato di abusi sessuali, poi è stato "scardinalato" da Papa Francesco e ora vive un'esistenza di preghiera e penitenza presso un convento gestito dai cappuccini, nel Kansas.Nel testo pubblicato pochi minuti fa, si legge che il Santo Padre è "preoccupato per lo smarrimento che esse (le ...