Varese | ' Non voglio essere servita da un negro' | supermarket denuncia cliente che insulta

"Non voglio essere servita da un negro". A Varese cliente insulta cassiere (e viene denunciata) : "Non voglio essere servita da un negro. Non mi va proprio". Così una cliente 40enne ha lasciato la spesa sul nastro trasportatore della cassa di un supermercato Carrefour di Varese ed è tornata fra le corsie pur di non dover interagire con il cassiere di colore che in quel momento (le 12.30 di giovedì scorso) era l'unico a cui i clienti potevano rivolgersi. A raccontare l'episodio è oggi il quotidiano La ...

39 morti a Genova - dispersa famiglia noVarese. Rischio di nuovi crolli : “Le case non si salveranno” : Trentanove vittime finora identificate, sedici feriti di cui nove in gravi condizioni e il timore di altre persone rimaste sotto le macerie del ponte Morandi a Genova. «Si temono decine di dispersi», dicono i soccorritori, sono molte le auto ancora sepolte. I Vigili del fuoco che sperano di trovare ancora persone vive continuano a cercare nonos...

40 morti a Genova - dispersa famiglia noVarese. Rischio di nuovi crolli : “Le case non si salveranno” : Quaranta vittime accertate, sedici feriti di cui 12 gravi e il timore di altre persone rimaste sotto le macerie. I Vigili del fuoco continuano a cercare nonostante un pilone si stia incrinando e ci sia il Rischio che crolli un nuovo tratto del ponte Morandi. Una giornata di angoscia a Genova all’indomani del disastro del viadotto sulla A10,...