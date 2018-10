Vanzina - il cinema anticipa i tempi : PISTOIA, 13 OTT - "Il cinema ha sempre anticipa to i tempi , ha fotografato il futuro, cosa che la politica non sa più fare". Così Enrico Vanzina , sceneggiatore e produttore, a Pistoia per l'omaggio ...

Domenica Live - Massimo Ghini ricorda Carlo Vanzina : "Mi aveva chiamato in un momento in cui il cinema italiano mi aveva messo da parte" : Massimo Ghini è stato ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live e ha ricordato Carlo Vanzina, regista scomparso l'8 luglio 2018:prosegui la letturaDomenica Live, Massimo Ghini ricorda Carlo Vanzina: "Mi aveva chiamato in un momento in cui il cinema italiano mi aveva messo da parte" pubblicato su Gossipblog.it 07 ottobre 2018 16:53.