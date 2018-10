Val Susa | è stangata contro i militanti No-Tav Arrivano trent' anni di carcere per 16

No Tav - scontri Val Susa nel 2015 : 16 condanne/ Ultime notizie - attivisti : "Gendarmi difendono indifendibile" : No Tav, scontri Val Susa nel 2015: 16 condanne. Ultime notizie, le proteste degli attivisti in conferenza stampa a Torino: "Gendarmi difendono indifendibile"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:05:00 GMT)

Tav - condanne a Torino : gli scontri del giugno 2015 a 4 anni dallo sgombero in Val Susa e la pasionaria 73enne : Era il quarto anniversario dallo sgombero del campeggio No Tav, quello avvenuto nel 2011 con violenti scontri tra militanti e forze dell’ordine. Ed altri scontri avvennero quella domenica 28 giugno 2015, fatti condannati oggi dal Tribunale di Torino. Gli oppositori della Torino-Lione, abitanti della Val di Susa e appartenenti ai centri sociali, tornavano a manifestare in massa: appuntamento alle 10 di domenica, partenza dal forte di Exilles con ...

Tav - 16 condanne e 3 assoluzioni nel processo sugli scontri del 2015 in Val Susa : Si è chiuso a Torino con sedici condanne e tre assoluzioni il processo ad attivisti e simpatizzanti No Tav per gli scontri con le forze dell’ordine scoppiati il 28 giugno 2015 durante una manifestazione in val Susa. La condanna più alta è 3 anni 10 mesi e 10 giorni. A Nicoletta Dosio, 73 anni, insegnante di greco in pensione, storica attivista No Tav, sono stati inflitti un anno, 8 mesi e 10 giorni. Un’altra esponente di lungo corso del ...

