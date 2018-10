: • News • #Usa. Michael, sale a 17 numero vittime - Cyber_Feed : • News • #Usa. Michael, sale a 17 numero vittime - TelevideoRai101 : Usa. Michael, sale a 17 numero vittime -

Sono finora 17 i morti accertati per l'uraganonegli Usa. Lo riporta la Cnn. Il bilancio col passare delle ore si è aggravato ulteriormente. Otto dellesi contano in Florida, 5 in Virginia. "Prevedo che ildei morti aumenterà ancora", "mentre continuiamo a scavare tra le macerie", ha detto il capo dell'Agenzia federale delle emergenze, Brock Long. Oltre un mln di persone sono ancora senza energia elettrica. I soccortitori non sono ancora riusciti a raggiungere diverse città.(Di sabato 13 ottobre 2018)