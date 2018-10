Usa-Colombia | la prodezza di Rodriguez è stellare Ecco dove infila la palla dopo aver

Usa -Colombia - che gol di James Rodriguez : il video : Un gol pazzesco, quello di James Rodriguez . Al 36' del primo tempo il classe '91 del Bayern ha portato in vantaggio la sua Colombia sugli USA col suo mancino grazie ad un tiro a giro imprendibile per ...

Amichevoli - la Colombia di Cuadrado si impone 4-2 sugli Usa. Messico-Costarica 3-2 : TORINO - In attesa di un possibile arrivo di Dunga in panchina, la Colombia guidata da Montero torna a vincere in amichevole. Al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida , i Cafeteros battono i ...