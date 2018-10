Uragani | in Usa sale a 17 morti bilancio vittime Michael

Uragani : Usa - bilancio morti sale a 17 : ANSA, - WASHINGTON, 13 OTT - sale ad almeno 17 il bilancio dei morti dell'uragano Michael che ha colpito la Florida e provocato danni lungo tutta la costa est degli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn. ...

Uragani : in Usa sale a 13 morti bilancio vittime Michael :

Uragani : Usa; sale bilancio vittime Florence - almeno 31 morti :

Donald Trump ha negato – senza prove – che siano morte 3.000 persone a Porto Rico a causa degli Uragani : Sostiene che ci sia stato un complotto "dei Democratici", per gonfiare il numero delle persone morte The post Donald Trump ha negato – senza prove – che siano morte 3.000 persone a Porto Rico a causa degli uragani appeared first on Il Post.

Usa - paura per Florence. Oltre 5 mln vivono in zone a rischio Uragani - : Costa est in allerta per l'arrivo del ciclone previsto venerdì. Già 1 milione di evacuati tra Carolina del Nord e del Sud. Trump: "La sicurezza prima di tutto: non badiamo a spese". Allerta anche per ...

Uragani - 5 - 4 mln persone Usa a rischio : ANSA, - RALEIGH , USA, , 12 SET - Il Servizio meteorologico nazionale , Nws, americano afferma che oltre 5,4 milioni di persone vivono in aree attualmente sotto allerta o sorveglianza Uragani e altre ...

Usa - dopo Florence in arrivo gli Uragani Isaac ed Helene - : Gli Stati Uniti si preparano ad affrontare la potenza devastante del vortice diretto sulla costa orientale, ma già due nuovi fenomeni si sono formati dietro di lui. Tutto dipende dalla "macchina ...

USA - Florence potrebbe raggiungere categoria 5 : milioni di americani si preparano ad uno degli Uragani più catastrofici della storia [VIDEO] : Tutto il sud-est degli USA e il Medio Atlantico sono in allerta per il potenziale impatto dell’uragano Florence, ora di categoria 4, nella seconda parte di questa settimana. I meteorologi di AccuWeather ritengono che Florence raggiungerà la costa delle Carolina o della Virginia e creerà una seria minaccia per vite e proprietà. Esiste il rischio che Florence si fermi o riduca la sua velocità mentre si avvicina alla costa, il che prolungherebbe ...

Gli USA nell’occhio degli Uragani : Torniamo ad aggiornarvi sul fronte uragani veramente attivo in atlantico. Il protagonista di queste ore e nella settimana sarà l’uragano Florence che dovrebbe presentarsi come CAT4 Giovedì sulla costa orientale degli Stati Uniti(venti fin 250km/h). Il primo uragano major( tra cat 3 e cat5) ad interessare gli USA e nell’occhio di tale tempesta la Carolina. E’ gia’ partita la corsa alle provviste in zona poiche’ ...