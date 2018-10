Uomini e Donne Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo vicini | la foto scatena il

Uomini e donne - Gemma e il crollo nervoso in studio : 'Qual è la verità' - dramma : Colpo di scena per Uomini e donne Over di Maria De Filippi . Secondo le prime anticipazioni sulla registrazione dell'ultima puntata si è parlato molto del rapporto tra Gemma Galgani e Rocco : lui si è ...

Fabio e Marcella Temptation Island - matrimonio vicino : sorpresa a Uomini e Donne : Temptation Island, Fabio e Marcella si raccontano a Uomini e Donne Puntata ricchissima di colpi di scena, quella di Uomini e Donne registrata oggi. Le anticipazioni infatti parlano anche di Fabio e Marcella, e non soltanto di Nilufar e Giordano, e di Gemma e Rocco. Un bellissimo momento attende tutti i fan della coppia che […] L'articolo Fabio e Marcella Temptation Island, matrimonio vicino: sorpresa a Uomini e Donne proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne anticipazioni trono Over : Rocco e Gemma litigano - la verità in studio : Gemma e Rocco, lite a Uomini e Donne: tutte le anticipazioni Non sappiamo se le ultime anticipazioni di Uomini e Donne Over saranno effettivamente anche le ultime su Rocco e Gemma; siamo sicuri tuttavia che la puntata che vedrete sarà come al solito ricca di colpi di scena se non avete ancora letto le news […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni trono Over: Rocco e Gemma litigano, la verità in studio proviene da Gossip e Tv.

Giordano e Nilufar a Uomini e Donne - chiarimento di fuoco con Nicolò : anticipazioni : Nilufar e Giordano a Uomini e Donne, confronto acceso con Nicolò Ferrari La nuova puntata di Uomini e Donne registrata oggi 12 ottobre ha avuto come protagonisti Nilufar e Giordano: è stata una registrazione lunga con anticipazioni ricche di colpi di scena. Il Vicolo delle News esordisce parlando proprio della coppia: in studio si è […] L'articolo Giordano e Nilufar a Uomini e Donne, chiarimento di fuoco con Nicolò: anticipazioni proviene ...

Temptation Island vip - Andrea Zenga e il confronto con Alessandra a Uomini e Donne : Macerata, 12 ottobre 2018 - Nessun segno di riavvicinamento tra Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga . Dopo il falò di confronto andato in onda qualche giorno fa a Temptation Island Vip , i due ormai ...

Riassunto della puntata di Uomini e Donne – Speciale Temptation Island Vip del 12/10 : Si riparte con la coppia “naufragata” sull’isola delle tentazioni, quella formata da Andrea Zenga e Alessandra. Oggi Maria annuncia al primo e al pubblico che ci sono sia lei che il “tentatore” ed ex tronista Andrea Cerioli, che ha avuto un ruolo decisivo nella vicenda. È quest’ultimo a entrare per primo e a confrontarsi subito col suo omonimo, discutendo su vari episodi avvenuti sull’isola, poi entra Alessandra e rispondendo alle domande di ...

Ascolti TV | Giovedì 11 ottobre 2018. Non Dirlo al mio Capo 22.6% - flop Nations League (7.5%). Record Uomini e Donne con Temptation (25.9%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Per un ritardo di consegna i dati d’ascolto di ieri sono stati rilasciati dopo le ore 16.30. Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 5.022.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Portogallo ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.721.000 spettatori pari ...

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono tornati insieme/ Uomini e Donne - crisi rientrata : il web mormora… : Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono tornati insieme? Questo repentino cambio, puzza di bruciato. Il popolo del web infatti, inizia a non vederci chiaro.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:44:00 GMT)

Uomini e Donne - speciale Temptation Island Vip : il duro confronto tra Andrea Zenga - Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli : Il figlio di Walter Zenga: "Sono contento della scelta che ho preso perché era la più giusta per tutti e due".

Uomini e Donne - Teresa e Salvatore di nuovo insieme : i dubbi dei fan sulla crisi : I riflettori del pubblico di Uomini e Donne tornano a riaccendersi su Teresa e Salvatore, una delle coppie più longeve tra quelle che abbiamo visto nascere nel corso di questi ultimi anni nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi. Qualche settimana fa, però, Teresa e Salvatore avevano annunciato la fine della loro relazione: i due su Instagram dissero che non stavano più insieme e che questa volta sarebbe stato un addio ...

Valeria Marini Vs Sossio Aruta - Uomini e donne speciale : “Gli stavo facendo fare i gargarismi - stai zitto!” : Un teatrino tutto da ridere quello in onda oggi nello speciale Temptation Island Vip di Uomini e donne. Dopo quello che è successo ad Andrea e Alessandra, finalmente in studio entra lei, la regina stellare, Valeria Marini. Un video mostra come è finita con Patrick al falò di confronto e adesso lei è in studio per raccontare quello che è successo. La showgirl non ha dubbi: aveva troppe mancanze e sin dal primo minuto ha cercato di provocare una ...

Costantino Vitagliano - Uomini e Donne/ Pizzaiolo per amore… della figlia! “E’ il suo piatto preferito” : Costantino Vitagliano è stato intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine. L'ex tronista ha deciso di trasformarsi in Pizzaiolo per una serata per amore della figlia.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:19:00 GMT)

Uomini e Donne : lo show di Valeria Marini e le altre coppie : Appuntamento speciale di Uomini e Donne dedicato al reality dei sentimenti Temptation Island Vip anche oggi venerdì 12 ottobre. Già ieri, giovedì 11 alle 14.45 su Canale 5 abbiamo visto una puntata dedicata al reality condotto da Simona Ventura. Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga non stanno più insieme: la rivelazione ad Uomini e Donne Anche oggi Simona Ventura era presente in studio, e ha dispensato dei saggi consigli alla giovanissima ...