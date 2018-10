Un' operazione per eliminare le milizie in Daghestan

Ex calciatore muore dopo un’operazione al cuore : Luca Cazzadore non ce l’ha fatta. La brutta malattia che l’ha portato via : Lutto nel mondo dello sport italiano: è morto Luca Cazzadore, ex calciatore non professionista con la passione del calcio. Il profumo dell’erbetta sul prato verde, i calzettoni e il rumore dei tacchetti prima di scendere in campo: tutti rituali pre-gara che il giovane Luca amava. Purtroppo per lui, però, il destino gli ha regalato una brutta sorpresa: una malattia al cuore che non gli ha lasciato scampo portandolo alla morte alla sola età ...

Alitalia di Stato - il Tesoro : operazione sbagliata. M5S adesso pensa al rimpasto : ... «il governo è compatto sul dossier Alitalia», in cui venivano elencati i sì di Di Maio, Matteo Salvini e del premier Giuseppe Conte ed erano dimenticati il responsabile dell'Economia e l'altro ...

A Gibuti i militari italiani in prima linea su sicurezza e cooperazione : Il maresciallo Bencivenga è campione del mondo di pizza 2015 ed è nel guinness dei primati per la pizza più lunga del mondo segnato all'Expo di Milano. Militare di prima linea in teatri di conflitto ...

Eugenie mostra le cicatrici della sua operazione alla scoliosi nel giorno del suo matrimonio : La principessa Eugenie ha strabiliato tutti mentre saliva le scale della cattedrale di St.George per andare a sposarsi col suo compagno storico, Jack Brooksbank. L'abito, che non è passato inosservato è stato creato da Peter Pilotto e Christopher De Vos, fondatori del brand inglese Peter Pilotto. La tiara di diamanti e smeraldi era di Greville, e le è stata donata da Sua Maestà la Regina Elisabetta. Gli orecchini, ...

Partinico - maxi operazione anti droga : sequestrate 6 tonnellate di piante di marijuana. 4 arresti : All’alba di mercoledì 10 ottobre a Partinico (Pa) la Direzione investigativa antimafia, con personale del Gruppo di pronto impiego della guardia di finanza di Palermo, ha proceduto all’arresto in flagranza per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso un 50enne e un 67enne di Partinico, un 40enne nato a Palermo e un 37enne nato a Saronno (VA). Il centro operativo della Dia di Palermo e i finanzieri hanno trovato ...

Cioffredi : operazione Apogeo ha colpito al cuore il clan Spada : Roma – “Con l’Operazione Apogeo, che ha portato al sequestro di beni per un valore di 19 milioni di euro, si colpisce al cuore il potere criminale del clan Spada. Esprimiamo ancora una volta gratitudine e sostegno alla Procura di Roma, alla Direzione Distrettuale Antimafia, al Tribunale delle Misure di Prevenzione e alla Guardia di Finanza di Roma per questa Operazione tanto complessa quanto incisiva. L’entita’ del ...

Ue : Tajani incontra ambasciatore Usa Sondland - rafforzare cooperazione su sfide comuni : Bruxelles, 11 ott 13:26 - , Agenzia Nova, - L'Unione europea e gli Stati Uniti sono due delle più grandi democrazie del mondo e devono rafforzare la cooperazione. Così il presidente... , Beb,

Cooperazione internazionale in festa nel weekend a Modena : ... incontri, laboratori per bambini, mostre e spettacoli insieme alle associazioni modenesi. La manifestazione, intitolata "La terra non si mangia! Clima, povertà, migrazioni", è organizzata dalle ...

Pensioni - Boeri : “Quota 100? operazione che premia uomini con reddito medio-alto e che penalizza le donne” : Quota 100? Per il presidente dell’Inps Tito Boeri farà “crescere il debito Pensionistico nell’ordine di 100 miliardi“. L’allarme è stato lanciato nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro della Camera. Secondo Boeri, ci sarebbero forti rischi per la sostenibilità del sistema Pensionistico. Ma non solo. Boeri si dice preoccupato anche per l’ipotesi di condono contributivo: “Il rischio – avverte – è quello di ...

operazione della gdf contro clan Spada : sequestrati 19 milioni beni : Nuovo colpo al clan Spada di Ostia. La guardia di finanza ha eseguito cinque decreti di sequestro di beni emessi dal tribunale di Roma nei confronti di altrettanti esponenti di spicco della famiglia ...

PENSIONI - FORNERO ATTACCA IL GOVERNO/ L’ex ministro “operazione vigliacca” (Ultime notizie) : Riforma PENSIONI 2018, oggi 11 ottobre. Quota 41, i lavoratori precoci: falso dire che costa troppo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:16:00 GMT)

Ferrante - geniale l’operazione Costanzo-Mieli. Da Saviano a De Giovanni - la creatività di Napoli esportata ovunque : Non ho resistito. Ore 16,10, primo spettacolo, cinema Filangeri di Napoli, sto per godermi L’amica geniale. Visione speciale delle prime due puntate. Mi aspettavo la ressa. Invece c’erano quattro gatti. Vuoi per il “prezzo speciale” di 12 euro, vuoi perché saranno trasmessi in tv, dunque perché pagare quello che posso vedere gratis a fine mese. Mi è piaciuta la quadrilogia, mi è piaciuta la versione cine-televisiva. ...

Calciomercato Milan - è fatta per l’arrivo di Paquetá : tutti i dettagli dell’operazione : Leonardo ha piazzato il primo colpo del prossimo mercato invernale, il direttore dell’area tecnico del Milan ha chiuso per Lucas Paquetà Primo colpo del Milan in vista del prossimo mercato invernale, Leonardo infatti ha messo le mani su Lucas Paquetà (clicca qui per sapere chi è), battendo la difficile concorrenza di Barcellona e Psg. LaPresse/EFE Il direttore dell’area tecnica del club rossonero ha trovato l’accordo con ...