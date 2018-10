UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 15 e martedì 16 ottobre 2018

tvsoap

: La vita è come una t-shirt di Tommy Kuti: tu ci metti tutto te stesso per farti notare ma gli altri vedranno solo u… - CdGherardesca : La vita è come una t-shirt di Tommy Kuti: tu ci metti tutto te stesso per farti notare ma gli altri vedranno solo u… - Mov5Stelle : ?? Smascherate ancora una volta le bugie del PD sugli F35! Questa è la sete di potere dei politici che, pur di mant… - GabrieleMuccino : Grazie, grazie, grazie a tutti coloro che non si sono arresi e sono in mare su una nave italiana per salvare vite e… -

(Di sabato 13 ottobre 2018)570 di Unadi15 e16: Jaime dice a Samuel che sposerà Ursula. Il ragazzo cerca di far capire al padre la pericolosità della Dicenta, ma lui è convinto di avere la situazione sotto controllo. Pablo e Fabiana litigano per strada riguardo a Cayetana. A causa delle intromissioni di Susana, Adela deve tornare in convento e Simon ne è dispiaciuto. Arturo sembra avere qualche sospetto sulle capacità professionali di Antoñito e decide di stargli col fiato sul collo. Il ragazzo, intanto, è in procinto di uscire con Lolita, la quale ha finalmente ceduto alle sue insistenze. Teresa, contrariamente al parere di Ursula, intende rivelare a tutti la sua identità per dare il colpo di grazia a Cayetana; prima, però, vuole parlare con Fabiana, alla quale svelerà di sapere che le due sono madre e figlia. Da non perdere: diventa fan della ...