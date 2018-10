Una domenica nelle Marche con i produttori dell' area del terremoto

Mara Venier - dopo Domenica In diventa protagonista di Una fiction? Lo scoop : Mara Venier presto protagonista in una fiction? dopo Domenica In un nuovo progetto bolle in pentola Stagione televisiva all’insegna del successo quella appena iniziata in Rai per Mara Venier che, alla conduzione di Domenica In, ha più volte superato in ascolti la rivale Barbara d’Urso e la sua Domenica Live nelle ultime settimane. Questo, inoltre, […] L'articolo Mara Venier, dopo Domenica In diventa protagonista di una fiction? ...

Calcio - ancora Una domenica d'oro per Aygreville e PDHA Villeneuve - Le Aquile rifilano una cinquina all'Arona grazie anche alla rete del ... : Aygreville-Arona 5-0 Continua la striscia positiva per l'Aygreville, ancora imbattuta e terza in classifica dopo cinque giornate. La squadra di Rizzo convince e strapazza 5-0 il malcapitato Arona, che ...

Domenica Live - Eva Henger : «Non mi è arrivata nessUna denuncia da Monte. Mi dicono che ha bestemmiato - vediamo se anche stavolta non ci sono le prove» : Eva Henger a Domenica Live La nuova edizione di Grande Fratello Vip sembra essere sempre più uno spin off dei reality show andati in onda in precedenza su Canale 5. Comune denominatore è Francesco Monte: al GF Vip lo scorso anno per sancire la fine dell’amore con Cecilia Rodriguez e protagonista del cannagate a L’isola dei Famosi 2018. Francesco, nel corso di un dialogo con Ivan Cattaneo, ha dato la sua versione dei fatti su quanto accaduto a ...

Caldo anomalo - a Reggio Calabria è stata Una domenica d’estate [GALLERY] : 1/18 ...

Domenica In : Mara Venier Vs Barbara D’Urso. “E’ Una trasmissione fatta COL CUORE” : Mara Venier scimmiotta Barbara D’Urso: la zia Mara più sfavillante che mai, Domenica 7 ottobre ha avuto fra i suoi ospiti Loretta Goggi e Alessandra Amoroso. Vediamo quello che s’è lasciata sfuggire Mara. Domenica In è una trasmissione fatta ‘col cuore’ Tra un segmento e l’altro, la Bionda Veneta ha scimmiottato la sua “rivale” impegnata nella conduzione di Domenica Live su Canale 5 – diretto competitor di Rai 1 – e si è ...

Barbara d’Urso a Domenica Live : prima piange e poi tira Una frecciatina a Mara : Domenica Live 7 ottobre 2018: la frecciatina di Barbara d’Urso a Mara Venier e Domenica In Quella del 7 ottobre è stata un’altra Domenica Live impegnativa per Barbara d’Urso. La conduttrice ha affrontato diversi temi, tra cui la morte del figlio di Lory Del Santo. E davanti al racconto di Marco Cucolo, fidanzato della concorrente […] L'articolo Barbara d’Urso a Domenica Live: prima piange e poi tira una frecciatina ...

Mara Venier si libera a Domenica IN : "E' Una bella trasmissione fatta con i sentimenti - quelli veri!" : E' una Mara Venier liberatoria quella che ritroviamo oggi nella quarta puntata di Domenica IN. Partiamo con lo spiegare l'antefatto: la conduttrice ha ospitato nel suo studio una delle colonne dello spettacolo in Italia, Loretta Goggi. Una lunga intervista di ricordi, aneddoti e curiosità che hanno coinvolto la stessa Venier, ad un certo punto addirittura 'fuggita' dalla serrata scaletta del contenitore Domenicale di Rai 1.Al termine ...

Marco Cucolo - il fidanzato di Lory Del Santo - a Domenica Live : “Loren aveva un sintomo - non Una malattia” : Domenica Live: Marco Cucolo parla della morte del figlio di Lory Del Santo Mentre Lory Del Santo è al Grande Fratello Vip, il fidanzato Marco Cucolo ha rilasciato una toccante intervista a Domenica Live. A Barbara d’Urso l’ex concorrente di Pechino Express ha esternato tutto il suo dolore per la morte di Loren, al quale […] L'articolo Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo, a Domenica Live: “Loren aveva un sintomo, ...

Alessandra Amoroso/ Video - piange ricordando nonna Maria : "è stata per me come Una mamma" (Domenica In) : Alessandra Amoroso racconta di IO/10 a Mara Venier. Ospite di Domenica In, la cantante ha lanciato il nuovo disco IO/10 in occasione dei dieci anni di carriera(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:18:00 GMT)

Domenica Live - Marco Cucolo parla della morte di Loren - il figlio di Lory Del Santo : "Lei era ed è Una donna distrutta nel cuore" : Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo, è stato ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live. Lui era legatissimo a Loren, ricorda la conduttrice, oltre all'altro figlio, Devin.prosegui la letturaDomenica Live, Marco Cucolo parla della morte di Loren, il figlio di Lory Del Santo: "Lei era ed è una donna distrutta nel cuore" pubblicato su Gossipblog.it 07 ottobre 2018 15:08.

Domenica Live - Eva Henger : "Francesco Monte ha agito per vie legali? A me non è arrivata nessUna notifica. Se ci sarà un processo - convocherò tutti" : "Io mi sono mosso per vie legali"prosegui la letturaDomenica Live, Eva Henger: "Francesco Monte ha agito per vie legali? A me non è arrivata nessuna notifica. Se ci sarà un processo, convocherò tutti" pubblicato su Gossipblog.it 07 ottobre 2018 14:40.

Meteo : Una domenica molto instabile - le previsioni da nord a sud : Giornata piuttosto instabile specie al centro-sud. Nuova perturbazione in arrivo al nord-ovest! Meteo / La vasta e violenta perturbazione che negli ultimi giorni ha pesantemente colpito le regioni...

Domenica Live - Lorenzo Crespi mostra i messaggi degli autori : «Sei stato spettacolare - hai asfaltato la Cascella. E’ Una testa di caz*o - è risaputo che è pazza» : Domenica Live Lorenzo Crespi è un fiume in piena. Ancora risentito per le offese ricevute da Karina Cascella a Domenica Live nel corso del dibattito sui vip caduti in miseria, l’attore non ha preso affatto bene la marea di critiche espressa contro di lui sui social. Oltre ad annunciare il suo allontanamento da ogni canale virtuale – cosa in realtà non avvenuta – Crespi ha risposto stizzito ai suoi follower che lo ritengono vittima di una ...

Domenica 14 ottobre Una villa del Rinascimento sul Tevere : Villa Chigi “la Farnesina” : Roma – Costruita per volere del banchiere senese Agostino Chigi (1465-1520), la Farnesina, nella sua perfetta armonia tra natura, architettura e decorazione, è considerata uno dei più alti esempi del primo Cinquecento romano. Fu chiamato per il progetto, elaborato tra il 1505 e il 1506, il senese Baldassarre Peruzzi. Alla decorazione interna della Villa partecipò Raffaello, autore insieme ai suoi allievi Raffaellino del Colle, Giovanni ...