Un nano e un miracolato | “Il golf è vita | solo lì si annullano gli handicap”

(Di sabato 13 ottobre 2018) Udite, udite: la buona notizia del giorno è che esiste uno sport in Italia che dà lezione all’intera società. È uno sport fortunato, il, che ha trovato un numero 1 come santo Francesco Molinari da Torino e primeggia sulla disabilità, un terreno estremamente sdrucciolevole per la nostra società distratta. Fortuna vuole che ilclub Crema (con in testa il presidente, Fabrizio Gargioni) sia un paradiso ed accolga a braccia aperte l’Open d’Italia disabili. Fortuna vuole che Marcello Castani, responsabile oncologico di Sanofi Genzyme ed Enrico Piccinini, direttore Generale della terza più grande compagnia di biotecnologie al mondo, abbiano sponsorizzato la 18a edizione della gara. Convinti di aiutare la sclerosi multipla proprio con la pratica dele di ...