Un nano e un miracolato : “Il golf è vita - solo lì si annullano gli handicap” : Udite, udite: la buona notizia del giorno è che esiste uno sport in Italia che dà lezione all’intera società. È uno sport fortunato, il golf, che ha trovato un numero 1 come santo Francesco Molinari da Torino e primeggia sulla disabilità, un terreno estremamente sdrucciolevole per la nostra società distratta. Fortuna vuole che il golf club Crema (con in testa il presidente, ...