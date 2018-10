ilgiornale

: Certo non basta mettere in mostra uno scintillante scaffale di prodotti #biologici e #crueltyfree per passare un co… - SlowFoodItaly : Certo non basta mettere in mostra uno scintillante scaffale di prodotti #biologici e #crueltyfree per passare un co… - PaoloCaminiti1 : RT @sindelicato: Un colpo di spugna su Riace: il Viminale trasferisce i migranti - mariandres2014 : RT @giulia_denapoli: Un ministro che cancella con un colpo di spugna un modello di accoglienza studiato nel mondo. Per una ripicca, per pre… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Un altroal sistema di accoglienza del sindaco di, Mimmo Lucano finito in manette per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione che fa parte delcon una nota ha predisposto il trasferimento deiche si trovano ancora nello Sprar gestito dal Comune di. Qualche tempo fa, sempre il Ministero degli Interni, aveva evidenziato alcune anomalie nella gestione del sistema dell'accoglienza nel piccolo centro calabrese.Di fatto le indagini successive hanno poi portato all'arresto del primo cittadino. Il sindaco Mimmo Lucano è anche accusato anche di affidamento del servizio di raccolta differenziata. Al Comune in provincia di Reggio Calabria vengono contestate 44 "penalità" che vanno dall"assenza o dalla mancata registrazione di contratti di locazione alla quasi totale mancanza di inserimento lavorativo ...