Ulisse 2018 anticipazioni 13 ottobre | viaggio senza ritorno ad Auschwitz

cubemagazine

: La seconda puntata di Ulisse è disponibile su RaiPlay. Per rivederla clicca qui ???? - UlisseRai1 : La seconda puntata di Ulisse è disponibile su RaiPlay. Per rivederla clicca qui ???? - DarkMatterMario : RT @Mbyk019285: Arriva lo speciale ‘Ulisse’ di #AlbertoAngela sull'#Olocausto: 'L'Italia ha bisogno della memoria' IMPERDIBILE: SABATO 13… - LorenzoMainieri : Liliana Segre ospite di @albertoangela a @UlisseRai1 -

(Di sabato 13 ottobre 2018)13. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientificaIl Piacere della Scoperta con Alberto Angela. Di seguito ecco tutte lesulla terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA13adIl lungodelle donne, dei bambini e degli uomini ebrei che il 161943 furono catturati a Roma dalle SS e portati in treno ade in altri campi di sterminio è al centro del terzo appuntamento di– Il Piacere della scoperta, in onda sabato 13su Rai1. Con Alberto Angela si ascolteranno le testimonianze di alcuni abitanti del quartiere ebraico di Roma, allora bambini, scampati alla razzia del sabato nero per una pura fatalità o grazie alla solidarietà di cittadini non ebrei. Ma nei ...