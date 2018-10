Uefa Nations League | i risultati delle 18 | tris Georgia | pari tra Lettonia e Kazakistan

Uefa Nations League - Olanda vs Germania : dove e come vederla in TV e Streaming : Gli Orange di Koeman puntano a diminuire il distacco con la Francia ma per farlo devono affrontare una Germania desiderosa di riscatto.

Pronostico Lituania vs Montenegro - Uefa Nations League 14-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega C Gruppo 4, quarta giornata, Analisi e Pronostico di Lituania-Montenegro, domenica 14 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Lituania-Montenegro, domenica 14 ottobre. Un girone piuttosto difficile e una qualificazione ai prossimi Europei che appare complicata. E’ questo lo stato d’animo di Lituania e Montenegro ma con gli ospiti che possono ancora giocarsi la qualificazione. ...

Probabili formazioni/ Olanda Germania : quote - le ultime novità live (Uefa Nations League) : Probabili formazioni Olanda Germania: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita di Uefa Nations League di questa sera ad Amsterdam(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 10:08:00 GMT)

Pronostico Romania vs Serbia - Uefa Nations League 14-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega C Gruppo 4, quarta giornata, Analisi e Pronostico di Romania-Serbia, domenica 14 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Romania-Serbia, domenica 14 ottobre. A Bucarest si decide tutto o quasi. Nel gruppo 4 di Lega C delle qualificazioni ad Euro 2020, la Romania ospita la Serbia in una gara che deciderà probabilmente il destino delle due compagini. La classifica attuale vede i rumeni a quota 5 ...

Video/ Belgio Svizzera (2-1) : highlights e gol della partita (Uefa Nations League) : Video Belgio Svizzera (2-1): highlights, gol della partita di Uefa Nations League, a Bruxelles fanno festa i padroni di casa di Martinez (12 ottobre).(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 09:46:00 GMT)

Video/ Croazia Inghilterra (0-0) : highlights della partita (Uefa Nations League) : Video Croazia Inghilterra (0-0): highlights della partita di Uefa Nations League, a Rijeka non si è andati oltre un pareggio a reti bianche (12 ottobre)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 09:40:00 GMT)

Pronostico Uefa Nations League - Polonia-Italia 14 Ottobre 2018 : Il Pronostico di Polonia-Italia valevole per la seconda giornata di UEFA Nations League.Domenica 14 Ottobre 2018, per la League A della UEFA Nations League, andrà in scena la sfida fra Polonia ed Italia, che si giocherà alle ore 20:45 allo Stadion Slaski.La vittoria è importante da ambo le parti, ma in particolar modo lo è per l’Italia che in 2 giornate fa disputate in questa UEFA Nations League, nel Girone A, ha ottenuto un solo punto ...

Uefa Nations League - Croazia-Inghilterra : le formazioni ufficiali del match : Per quanto concerne il capitolo formazioni Croazia-Inghilterra: cronaca LIVE e risultato in tempo reale Le formazioni ufficiali di Croazia-Inghilterra CROAZIA: IN ATTESA INGHILTERRA , 3-4-3, : ...

Ascolti TV | Giovedì 11 ottobre 2018. Non Dirlo al mio Capo 22.6% - la Uefa Nations League 7.5% : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Per un ritardo di consegna i dati d’ascolto di ieri sono stati rilasciati dopo le ore 16.30. Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 5.022.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Portogallo ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.721.000 spettatori pari ...

Pronostico Bulgaria-Cipro - Uefa Nations League 14-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Bulgaria-Cipro 14 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Bulgaria-Cipro 13 ottobre: si gioca per la terza giornata del gruppo 3 della Lega C della Nations League. Bulgari favoriti.Come arrivano Bulgaria e Cipro alla garaLa Bulgaria guida la classifica del gruppo 3 a punteggio pieno con 6 punti dopo 2 gare giocate, e corre spedita verso la promozione in Lega B. I ...

Pronostico Austria-Irlanda del Nord - Uefa Nations League 12-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Gruppo 2, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Austria-Irlanda del Nord venerdì 12 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.In programma questa sera alle 20.45 all’Ernst-Happel Stadion di Vienna Austria-Irlanda del Nord, gara valida per la seconda giornata di UEFA Nations League, Lega B, Gruppo 3.Come arrivano Austria e Irlanda del Nord?Entrambe ultime in classifica nel girone a 0 ...

Pronostico Macedonia vs Liechtenstein - Uefa Nations League 13-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Macedonia-Liechtenstein, sabato 13 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Macedonia-Liechtenstein, sabato 13 ottobre. Entrambe sono alla ricerca di punti per staccare l’Armenia, l’unico vero pericolo del gruppo. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Macedonia e Liechtenstein?La Macedonia è a punteggio pieno dopo due turni ...

Pronostico Armenia vs Gibilterra - Uefa Nations League 13-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Armenia-Gibilterra, sabato 13 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Armenia-Gibilterra, sabato 13 ottobre. La sconfitta in trasferta contro la Macedonia ha complicato la corsa dell’Armenia verso la qualificazioni ad Euro 2020 per quanto concerne il Gruppo 4 della Lega D. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Armenia e ...

Probabili Formazioni Olanda-Germania Uefa Nations League - 13-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Olanda-Germania, 3^giornata Uefa Nations League, Sabato 13 ottobre 2018 ore 20.45.Sabato 13 ottobre 2018, la Uefa Nations League continua con uno dei match più interessanti di questa ondata di partite tra due squadre storiche del nostro Continente come Olanda e Germania. Entrambe si trovano nel Gruppo 1 della Lega A e hanno già giocato contro la Francia, rispettivamente perdendo per 2-1 e pareggiando per 0-0. ...