Ucciso di botte dal padre | muore a 2 anni Ed ecco cosa è emerso al processo

(Di sabato 13 ottobre 2018) Un caso di cronaca agghiacciante che, durante il, assume contorni ancora più tragici. Un 31enne britco, Raphael Kennedy è imputato per la morte del figlioletto, Dylan Tiffin-Brown, 2appena. L’avrebbe picchiato in maniera brutale fino a ridurlo in fin di vita, lasciandolo poi a terra, agonizzante, per oltre due ore. In tutto quel tempo non avrebbe avvertito i soccorsi, che avrebbero potuto salvare il piccolo. Quando infatti lo scorso 15 dicembre il personale sanitario è arrivato nell’appartamento di Kennedy, che si trova a Northampton, il bambino giaceva inerme a terra ed era troppo tardi. I successivi esami sul corpo del piccolo Dylan hanno dimostrato che a seguito delle percosse del, il bambino ha riportato numerose lesioni agli organi interni. Ma non solo. Dalle analisi post mortem è risultato anche che Dylan aveva anche vecchie fratture costali ...