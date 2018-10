Ubisoft Milan | gli sviluppatori di Mario + Rabbids sarebbero al lavoro su un nuovo

Lo studio milanese di Ubisoft sarebbe al lavoro con un nuovo progetto tripla A : Ubisoft Milano sta cercando del personale per un nuovo grande progetto ad ampio budget.Come possiamo leggere anche su Gamingbolt, lo studio milanese di Ubisoft, lo stesso che ha lavorato a Mario + Rabbids: Kingdom Battle in esclusiva per Nintendo Switch lo scorso anno, starebbe lavorando su un nuovo AAA per il quale attualmente sarebbero in atto delle assunzioni mirate a determinati ruoli.Considerata la qualità di Mario + Rabbids: Kingdom ...