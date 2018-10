U2 | nel secondo concerto a Milano il debutto assoluto di Landlady - Video

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton e Zebre all’esordio nel secondo torneo continentale : Comincia la stagione europea del Rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Domani alle ore 15.00 a Monigo il Benetton esordirà nella Pool 5 contro i francesi del Grenoble. Si è allungata dopo l’ultima gara del Pro14 ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti volano al secondo turno nel torneo del doppio misto : Buone notizie dal torneo di doppio misto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). La coppia composta da Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti ha superato con il punteggio di 7-5 6-2 il duo statunitense formato da Lea Ma e Drew Baird ed accede al prossimo turno dove attende i vincenti della sfida tra Eleonora Molinaro (Lux) / Jesper De Jong (Ned) e Margaryta Bilokin (Ukr) / Yank Erel (Tur). Una prestazione di carattere dei ...

Come sta messa l'Italia nella classifica delle disuguaglianze secondo Oxfam : l'Italia 'resta disuguale': il nostro Paese è 16esimo , 15esimo sui 35 Paesi Ocse, per l'impegno nelle politiche di contrasto alla disuguaglianza. A rivelarlo è il nuovo indice , presentato da Oxfam e ...

Clima : le emissioni CO2 aumenteranno nel 2018 per il secondo anno : Il direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol, ha dichiarato al Guardian che le emissioni di anidride carbonica originate dal settore dell’energia sono previste in aumento nel 2018 per il secondo anno consecutivo, a causa della crescita economica mondiale. “Quando guardo ai dati dei primi nove mesi dell’anno, mi aspetto che le emissioni di carbonio aumenteranno ancora. Questa e’ davvero ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. ITALIA D’ARGENTO : secondo posto per Marco De Tullio nei 400 stile e Martina Favaretto nel fioretto femminile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta ITALIA impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri ...

MotoGp - pole position per Marquez nel Gp della Thailandia. Secondo Rossi - seguito da Dovizioso : Marc Marquez si è aggiudicato la pole position del Gran Premio della Thailandia della MotoGp, a Buriram. Con il suo 1:30:088, lo spagnolo in sella alla Honda ha precedeuto Valentino Rossi di appena 11 millesimi. A chiudere la prima fila è sempre un italiano: Andrea Dovizioso, in terza posizione. Il pilota della Ducati aveva fatto segnare il miglior tempo nelle quarte e ultime libere, precedendo Marquez con un 1:30:693 Sesto posto per Andrea ...

Europa : nel secondo trimestre - salgono i prezzi delle case : salgono i prezzi delle case in Europa . Nel secondo trimestre i prezzi dell'immobiliare sono saliti del 4,3% su base annua sia nell' Eurozona che nell'Intera Unione europea, Ue,. Lo rivela l'Istituto ...

MotoGp - Thailandia : Vinales davanti nelle prime libere - Rossi secondo : BURIRAM - Ottimo debutto thailandese per le Yamaha: nella prima sessione di libere della MotoGp in vista del Gp in Thailandia, Maverick Vinales è stato il più veloce in 1'31''220 con Valentino Rossi ...

Secondo Ibm la sicurezza delle aziende sta nel cloud : Alessandro La Volpe, Vice President IBM cloud Italia parla di cloud IBM e dei servizi offerti alle aziende in materia di sicurezza. E lo fa da Capri, dove è in corso l’undicesima edizione del Digital Summit organizzato da EY

Italia - prezzi abitazioni +0 - 8% nel secondo trimestre : Nel secondo trimestre 2018 l'indice dei prezzi delle abitazioni, IPAB , acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, aumenta dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e ...

Istat : confermate le stime - Pil +0 - 2% nel secondo trimestre e +1 - 2% sull'anno scorso : I dati dell'Istat confermano le stime sul Pil: nel secondo trimestre del 2018 il Prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,2% nei confronti del secondo ...

Istat : “nel secondo trimestre reddito disponibile su dell’1 - 3% - ma i consumi salgono solo dello 0 - 1%” : Sale il reddito disponibile ma i consumi ristagnano e torna ad aumentare la propensione al risparmio. Mentre il deficit/pil cala rispetto allo stesso periodo del 2017 grazie al venir meno dell’impatto degli stanziamenti per liquidare Popolare di Vicenza e Veneto Banca. E’ quello che emerge dai dati Istat sui conti trimestrali della pubblica amministrazione e i redditi delle famiglie. Nel secondo trimestre dell’anno, tra aprile e ...

Italia - cala il rapporto deficit/PIL nel secondo trimestre : I conti statali si mostrano in salute nel secondo trimestre 2018, con l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al PIL che si attesta allo 0,5% a fronte del 2,1% dello stesso ...