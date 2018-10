Tu Si Que Vales 2018 | terza puntata del 13 ottobre ...

TU SI Que Vales 2018 - 3a PUNTATA/ Concorrenti e diretta : il numero con gli animali che stupisce tutti : Tu sì que VALES 2018, Concorrenti e diretta terza PUNTATA 13 ottobre 2018: Alessandra Amoroso ospite, chi conquisterà l'accesso diretto alla finalissima?(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 00:31:00 GMT)

La Casa di Toti su Canale 5 a Tu si Que Vales : Muni Sigona stasera ha partecipato alla famosa trasmissione televisiva in onda su Canale 5 "Tu si que Vales" per parlare de "La Casa di Toti".

Alessandra Amoroso a Tu sì Que Vales fa emozionare Maria De Filippi (Video) : Tu sì que vales, Alessandra Amoroso fa emozionare Maria De Filippi con “Trova un modo” Alessandra Amoroso ha fatto emozionare Maria De Filippi a Tu sì que vales. La conduttrice ha sempre dichiarato di amare la voce di una delle sue pupille e questa sera l’abbiamo vista anche commossa. Mentre Alessandra cantava il suo ultimo […] L'articolo Alessandra Amoroso a Tu sì que vales fa emozionare Maria De Filippi (Video) proviene ...

Belen Rodriguez balla e mostra tutto a Tu sì Que Vales (VIDEO) : Tu sì que vales: incidente imbarazzante per Belen Rodriguez Belen Rodriguez, come da qualche anno a questa parte, oltre che condurre Tu sì que vales, si presta volentieri da valletta per le esibizioni di alcuni concorrenti del programma più amato del Sabato sera dagli italiani. E’ il caso di questa sera, dove la bella modella argentina ha dovuto aiutare uno dei concorrenti. Quest’ultimo ha chiesto alla maggiore dei fratelli ...

Gerry Scotti corrompe la giuria popolare di Tu sì Que vales : Tu sì que vales: Gerry Scotti influenza il pubblico in studio Gerry Scotti è tornato anche questo Sabato sera sul piccolo schermo degli italiani. Il conduttore è famoso all’interno del programma per avere la sua personale scuderia di concorrenti, formata da talenti “incompresi” che solitamente vengono bocciati dalla giuria popolare. Questa sera il giudice di Tu sì que vales ha chiesto al pubblico presente in studio, che ha il ...

BELEN RODRIGUEZ/ Flirt con Martin Castrogiovanni - "ma mi ha dato un due di picche" (Tu si Que vales) : Grande intesa a Tu si que vales per BELEN RODRIGUEZ e Martin Castrogiovanni. I due hanno anche qualche trascorso amoroso: "Mi ha dato un due di picche l'anno scorso".(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 22:21:00 GMT)

Video di Alessandra Amoroso a Tu Si Que Vales che presenta il nuovo singolo Trova Un Modo (Testo) : Stasera 13 ottobre andrà in onda in prima serata su Canale5 il terzo appuntamento dello show di successo Tu Si Que Vales, che da anni ormai intrattiene il pubblico il sabato sera. Ci sarà Alessandra Amoroso a Tu Si Que Vales per questa terza puntata, ospite d’eccezione che presenterà al grande pubblico, ai giudici e ai conduttori il suo nuovo singolo in rotazione radiofonica dal 5 ottobre scorso, “Trova un Modo”. La cantante al momento è in ...