Trucco occhi piccoli | tutti i segreti

Marc Jacobs : le proposte per il Trucco occhi dell’autunno : Ritornano gli anni Ottanta sulla passerella di Marc Jacobs, con silhouette ampie e toni scuri, e tornano i colori vistosi anche sul viso delle modelle con Runaway, la collezione make up autunno 2018 che punta su nuance vistose e tanto glitter. Riflettori puntati sugli occhi, veri protagonisti del look. Vero must have è l’ombretto in polvere glitterato See-Quins Glam Glitter Eyeshadow, ricchissimo di pigmenti e dal finish veramente ...