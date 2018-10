Trovato il corpo di Nicolò Le lacrime del papà | Medaglia a chi ha scavato

Maltempo Calabria - alluvione nel Lametino : ri Trovato il corpo del piccolo Nicolò - la disperazione del padre Angelo Frijia : Un altro giorno tragico per Angelo Frijia , marito di Stefania Signore e padre dei bambini Cristian e Nicolò : è disperato e piange sulle spalle dei suoi familiari in queste ore drammatiche, quelle del ritrovamento del bimbo di 2 anni disperso dal 4 ottobre, quando ha perso la vita assieme alla mamma e al fratello di 7 anni. L’uomo si trova sul luogo del ritrovamento di Nicolò : sta attendendo la conclusione delle operazioni di recupero del ...

Il corpo di Nicolò è stato ri Trovato . I soccorritori : “Il piccolo era proprio lì”. A una settimana dall’alluvione in Calabria : “Ora possiamo dirgli addio” : Nicolò , alla fine, è stato ritrovato. Il corpicino senza vita del bambino di 2 anni che era scomparso la sera del 4 ottobre insieme alla mamma Stefania Signore e al fratellino Christian, è stato trovato a circa 500 metri a monte dal punto di ritrovamento della mamma. L’ironia della sorte verrebbe da dire, cercato per mari e monti, il cadavere del piccolo era vicino all’auto che con la madre Stefania e il fratellino di sette anni, Christian, ...

