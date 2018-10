Trento | bomba contro sede della Lega dove oggi è atteso Salvini

ilgiornale

: Trento, bomba nella notte contro sede della Lega dove era atteso Salvini - Corriere : Trento, bomba nella notte contro sede della Lega dove era atteso Salvini - MediasetTgcom24 : Trento, bomba carta a sede Lega dove è atteso Salvini #Salvini - MediasetTgcom24 : Trento, bomba carta contro sede Lega dove è atteso Matteo Salvini #MatteoSalvini -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Ancora un attacco nei confrontiNord. Ladel Carroccio ad Ala, nel Trentino, è stata presa di mira nella notte. Prima il boato, poi la deflagrazione e i vetri in frantumi. Proprio, in quella, il ministro dell'Interno Matteoper una delle tappe del tour elettorale in vista delle elezioni provinciali in Trentino.Secondo le prime indiscrezioni, l'attacco sarebbe avvenuto con unacarta. E, di fronte alla, una scritta: "Ancora fischia il vento"."Massima solidarietà agli amici trentini e al segretario Mirko Bisesti. La violenza non ci fermerà!", così su Fb il leghista Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e le Disabilità, a proposito dell'esplosione di unacartalaTrentino ad Ala.Non è la prima volta che laviene attaccata. Nell'agosto scorso, ladi Villorba (Treviso) è stata presa di mira con ...