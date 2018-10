Tregua illusoria Israele si mobilita | Gaza si prepara alla quarta guerra

huffingtonpost

(Di sabato 13 ottobre 2018) La? Una illusione. Il capo militare di Hamas trasformatosi in "colomba"? Una mossa legataresa dei conti interna al campo palestinese. La realtà è un'altra. Opposta.si. A Gerusalemme non è più in discussione il "se" ma il "quando" e con quale profondità. "Siamo pronti allo scontro", dichiara il primo ministro Benjamin Netanyahu. "Siamo al massimo livello dizione ddei Sei giorni", gli fa eco il ministro della Difesa, Avigdor Lieberman. Non è propaganda. Il Gabinetto di sicurezza, presieduto da Netanyahu, ha chiesto ai vertici dell'Idf (Le Forze armate dello Stato ebraico) di approntare, in tempi rapidi, un piano di attacco che sia "penetrante". Un piano condotto per mare, terra e cielo. Laa bassa intensità che si consuma ormai da marzo, confidano ad HuffPost fonti di ...