Torna il Premio nazionale dei Comuni Virtuosi

Torna il Premio Persefone al Teatro Sala Umberto : Torna il Premio Persefone con grandi protagonisti dello spettacolo il 1 ottobre al Teatro Sala Umberto, alle ore 21.00. Grande attesa per il Premio Persefone, tra cinema e narrativa. Anche per quest’anno il prestigioso riconoscimento, fondato nell’ambito delle Feste di Persefone “Teatro e Danza” che si tenevano dinanzi al Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento, Torna sotto i riflettori per celebrare la sua XVII Edizione. Un ...

Torna il festival "La parola che non muore" - debutta il Premio "Civita in Giallo" : ... e del libro, d'Artista " avendo come modello proprio la Divina Commedia, considerata emblema di una poesia universale che continua a parlare al mondo. Pubblicità

Ambienti Mediterranei 2018 : Torna Il "Premio Internazionale cultura - arte - spettacolo e Ambiente" - nella splendida cornice di Palinuro : ... che si sono distinte e affermate nel mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, della scienza e dell'ambiente, al fine di rafforzare l'immagine culturale e turistica del suggestivo e ...

Premio Musica contro le mafie - Torna il concorso nazionale per la musica socialmente impegnata : Ritorna il “Premio musica contro le mafie”, il concorso nazionale che premia e sostiene la musica socialmente impegnata. Organizzata dall’associazione musica contro le mafie, della rete di Libera fondata da Don Luigi Ciotti, lo slogan di questa nona edizione è “Change your step“, per evidenziare la precisa direzione dell’impegno artistico ricercato. Il bando, online dal tre settembre, è disponibile sul sito ufficiale ...

Premio Dessi - riTorna l'atteso appuntamento culturale edizione numero trentatrè : ritorna il trentatreesimo Premio letterario "Giuseppe Dessì". Dieci giorni di incontri e presentazioni editoriali, spettacoli e altri appuntamenti. Maria Pia Ammirati, Giuseppe Marcenaro, Sandra Petrignani sono i finalisti per la Narrativa; Alberto Bertoni, Paolo Fabrizio Iacuzzi, Vincenzo Mascolo quelli per la ...

Premio Dessi - riTorna l'atteso appuntamento culturale edizione numero trentatrè : Incontri e presentazioni di libri, spettacoli, musica, mostre, laboratori didattici: ecco il menù proposto nelle dieci giornate che animeranno il programma prima e dopo la serata clou delle ...

Il Mezzogiorno oltre la crisi - Torna il Premio Sele d'Oro : ... quelle un po' più disagiate e disattenzionate dalla politica regionale negli ultimi anni. Il Sele d'Oro e altri eventi finanziati sono l'ennesima conferma di una Regione che guarda a 360 gradi all'...