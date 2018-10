‘This is not a sushi bar’ Peggio | è una puntata di Black Mirror

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 ottobre 2018) Lo scorso gennaio a Milano aveva aperto i battenti un nuovo ristorante, ilFuture Social Club. Si trattava di un locale esclusivo (da intendersi letteralmente al modo degli antichi latini: ex-claudĕre, chiudere fuori) in cui la scelta delle portate e il periodo di permanenza dei commensali erano determinati dal loro engagement sui social. Potevano entrare solo persone con almeno mille follower su Instagram, mentre la possibilità di rimanere seduti e di fare una seconda ordinazione dipendeva dal numero like raggiunti dalla foto postate. IlFuture Social Club era una provocazione. Un’operazione di marketing pensata per promuovere la quarta stagione di, l’inquietante serie Netflix che ha tra i pregi principali quello di farci pregustare già oggi come saranno le nostre vite tra pochi lustri, quando le interazioni sociali saranno interamente condizionate ...