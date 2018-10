Thierry Henry torna al Monaco

Thierry Henry è il nuovo allenatore del Monaco : L’ex calciatore francese Thierry Henry è stato nominato nuovo allenatore della prima squadra del Monaco, il club del Principato che disputa la Ligue 1 francese. Per Henry sarà la prima esperienza da allenatore, dopo essere stato assistente della nazionale belga ai The post Thierry Henry è il nuovo allenatore del Monaco appeared first on Il Post.

Thierry Henry nuovo allenatore del Monaco : Thierry Henry si è comportato come se niente fosse in occasione del match di Nations League tra Belgio e Svizzera , 2-1, ma come si è capito a fine gara si è trattato della sua ultima uscita con la ...

Thierry Henry-Monaco : affare fatto! : Thierry Henry ad un passo dal sì definitivo al Monaco dopo l’esonero di Jardim, l’ex assistente di Martinez adesso viaggerà da solo Thierry Henry si appresta a sedere sulla panchina del Monaco dopo l’esonero di Jardim. L’ex secondo allenatore di Martinez nel Belgio, adesso ha voglia di intraprendere una carriera da tecnico su una panchina importante. Il Monaco ha pensato nei giorni scorsi di dargli una chance e ...