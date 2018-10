Thibaut Pinot ha vinto la 112ª edizione del Giro di Lombardia

Giro di Lombardia - Thibaut Pinot : “La vittoria più bella - qualcosa di magnifico. Attaccare con Nibali era un obbligo” : Thibaut Pinot ha vinto il Giro di Lombardia 2018, Classica Monumento che conclude la stagione del grande ciclismo internazionale. Il francese si è imposto sul traguardo di Como al termine di una giornata da assoluto protagonista: ha attaccato sul durissimo Muro di Sormano insieme a Vincenzo Nibali e poi ha staccato lo Squalo sull’ascesa di Civiglio involandosi in solitaria verso il Lungo Lago. Il transalpino della FDJ ha conquistato la sua ...

Albo d’oro Giro di Lombardia : Thibaut Pinot conquista la 112ma edizione : Il francese Thibaut Pinot ha conquistato la 112ma edizione del Giro di Lombardia. Il 28enne della Groupama-FDJ ha dominato la corsa, staccando un coraggioso Vincenzo Nibali sulla salita di Civiglio e trionfando in solitaria sul traguardo di Como. Pinot fa sua per la prima volta in carriera la Classica delle Foglie Morte, dopo il terzo posto nel 2015 e il quinto dello scorso anno. Un corridore transalpino torna così sul gradino più alto del podio ...

Giro di Lombardia 2018 : vince Thibaut Pinot. Battuto Vincenzo Nibali : Thibaut Pinot vince il Giro di Lombardia 2018. Il francese della Fdj è arrivato da solo sul traguardo di Como. Il transalpino ha preceduto un grande vincenzo Nibali, che chiude secondo a una trentina ...

Giro di Lombardia 2018 : Thibaut Pinot riporta la Francia al successo dopo 21 anni. 2° uno straordinario Vincenzo Nibali : Torna in Francia, a 21 anni dall’affermazione di Laurent Jalabert, il Giro di Lombardia. Nell’edizione numero 112 della Classica delle Foglie Morte, partita da Bergamo e giunta dopo 241 chilometri a Como, ad imporsi è Thibaut Pinot. L’uomo più in forma del momento non ha sbagliato nulla nella giornata odierna: all’attacco sin dal Muro di Sormano, l’atleta della FDJ si porta a casa la più importante vittoria della ...

Diretta / Giro di Lombardia 2018 : vincitore Thibaut Pinot - Vincenzo Nibali fantastico secondo! : Diretta Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv: Thibaut Pinot vincitore dell’ultima grande classica della stagione del ciclismo su Vincenzo Nibali (oggi 13 ottobre)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Milano-Torino 2018 : vittoria in solitaria di Thibaut Pinot a Superga - battuti Lopez e Valverde. Quarto posto per Cattaneo : La Milano-Torino torna a parlare francese con Thibaut Pinot che conquista la 99ma edizione. Il corridore della Groupama-FDJ, dopo aver sfiorato ieri il successo alla Tre Valli Varesine, riesce ad imporsi oggi in solitaria, facendo la differenza sull’ascesa finale alla Basilica di Superga. Secondo posto per uno sfortunato Miguel Angel Lopez, che cade nel momento chiave e non riesce più a raggiungere Pinot. Completa il podio il neo Campione del ...

Tre Valli Varesine 2018 : vittoria a sorpresa di Toms Skujins - battuto in volata Thibaut Pinot. Vincenzo Nibali protagonista nel finale : vittoria a sorpresa del lettone Toms Skujins nella 98ma edizione della Tre Valli Varesine. In una corsa caratterizzata da continui attacchi e rimescolamenti, il 27enne della Trek – Segafredo è riuscito ad entrare nell’azione giusta e poi imporsi in volata sul traguardo di Varese. Il podio viene completato dal francese Thibaut Pinot e dal britannico Peter Kennaugh. Nel finale protagonista anche Vincenzo Nibali, che conferma una condizione in ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : gli outsider. L’Italia sogna con Gianni Moscon. Thibaut Pinot ed Enric Mas fanno paura : Domenica i Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria) si chiuderanno in grande stile con la durissima corsa dei professionisti. I migliori corridori del mondo dovranno superare oltre 4500 metri di dislivello nei 258,5 km da Kufstein a Innsbruck per conquistare il titolo iridato. Un’edizione che vedrà protagonisti gli scalatori e visto il percorso, ci potrebbero essere anche della sorprese. Andiamo quindi a scoprire i possibili outsider di ...

Vuelta a España 2018 - Thibaut Pinot : “Non pensavo di vincere di nuovo” : Una super doppietta, nelle due tappe fino ad ora più dure molto probabilmente affrontate alla Vuelta a España 2018. Dopo Lagos de Covadonga Thibaut Pinot, francese della FDJ, va a prendersi anche l’arrivo di Andorra, sul Coll de la Rabassa, grazie ad una super azione con la quale ha battuto proprio negli ultimi metri la Maglia Rossa Simon Yates. “È una montagna che si percorre molto rapidamente. Sapevo perfettamente che sarebbe stato ...

Vuelta a España 2018 : Thibaut Pinot trionfa ad Andorra - Simon Yates si lancia verso la vittoria finale : Ci si attendeva la battaglia e finalmente la vera e propria sfida c’è stata. Nella diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra il Coll de la Rabassa ha fatto la differenza, vedendo gli scalatori affrontarsi faccia a faccia. A trionfare ancora una volta Thibaut Pinot: il francese della FDJ centra la doppietta dopo la vittoria a Covadonga. Il vero e proprio vincitore odierno però è Simon Yates: show della ...

Vuelta 2018 – Thibaut Pinot è il re del Coll de la Rabassa - il francese vince la 19ª tappa : Yates ipoteca il successo : Seconda vittoria in questa edizione della Vuelta per Pinot, che precede sul traguardo uno splendido Simon Yates Thibaut Pinot si mette in tasca la diciannovesima tappa della Vuelta 2018, il corridore francese centra il 24° sigillo in carriera tagliando per primo il traguardo di Andorra e domando così la cima più alta di questa 73ª edizione della corsa spagnola. Dietro di lui si piazza un fenomenale Simon Yates, che ipoteca così la vittoria ...

Vuelta di Spagna - a Thibaut Pinot la quindicesima tappa - Yates leader in maglia rossa : Thibaut Pinot ha vinto la quindicesima tappa della Vuelta di Spagna, con partenza da Ribera de Arriba e arrivo in salita a Lagos de Covadonga. il francese della Fdj si impone in solitaria con 28' di ...

Vuelta a España 2018 : i big si controllano a Lagos de Covadonga. Sorprende tutti Thibaut Pinot - Aru staccato : Ci si aspettava moltissimo dalla quindicesima tappa, invece la Vuelta a España 2018 resta ancora chiusissima. I 178,2 chilometri da Ribera de Arriba fino in vetta a Lagos de Covadonga non hanno ribaltato gli equilibri, con gli scalatori che si sono gestiti nuovamente, non lanciando attacchi decisi. Chi ne ha approfittato è stato Thibaut Pinot (FDJ), che ha anticipato tutti tornando alla vittoria dopo più di un anno. Resta in Maglia Rossa, ...

Vuelta 2018 – Thibaut Pinot si prende i Lagos de Covadonga : successo in solitaria al termine della 15ª tappa : Thibaut Pinot conquista la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018: il francese taglia per primo il traguardo di Lagos de Cavadonga in solitaria Domenica di grande ciclismo sulle strade spagnole, per la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018, quella che chiude la seconda settimana della grande corsa iberica. Nei 178.2 km che si snodano da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, saranno gli scalatori a darsi battaglia, specialmente sulla ...