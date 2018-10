Terzo posto per il reggino Labate alle Olimpiadi di Astronomia | medaglia per il miglior

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia in lotta per il Terzo posto! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, ...

Karate - Premier League 2018 : Luigi Busà vola in finale nei -75 kg! La sorella Lorena - Viviana Bottaro - Mattia Pampaloni e il team kata maschile in lotta per il Terzo posto : Grande Italia nella prima giornata di gare a Tokyo per l’ultima tappa stagionale della Premier League di Karate. Sul tatami giapponese gli azzurri hanno brillato, centrando complessivamente cinque finali, di cui una per la vittoria e le altre per il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire i protagonisti odierni. Partiamo dal kumite, dove nei -75 kg Luigi Busà centra la finale. Il fuoriclasse siciliano, al rientro in gara in ambito internazionale, ...

Giro di Turchia 2018 : Sam Bennett si impone nella seconda tappa e diventa leader. Buon Terzo posto per Simone Consonni : Sam Bennett trionfa in volata nella seconda tappa del Giro di Turchia e va a vestire la maglia di leader. Il 27enne irlandese della BORA – Hansgrohe si è imposto nettamente sul traguardo di Antalya, battendo il colombiano Álvaro José Hodeg e il nostro Simone Consonni, che coglie un brillante terzo posto. Tutta la corsa è stata caratterizzata da una fuga di quattro corridori, che è stata ripresa a 10 km dal traguardo. Gli attaccanti di giornata ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : super Italia - azzurri al Terzo posto! : Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, tutti i podi e tutti i risultati. Medagliere Olimpiadi Giovanili 2018 ...

Vela – Farr 40 World Championship - Enfant Terrible scivola al Terzo posto in classifica : Enfant Terrible perde il comando della classifica a tre prove dalla fine, trovandosi in ritardo di sette punti rispetto a Plenty Protagonista di una giornata decisamente no, Enfant Terrible-Minoan Lines (Rossi-Vascotto, 12-8) scivola dal primo al terzo posto della graduatoria del Farr 40 World Championship di Chicago e a tre prove dalla fine si trova in ritardo di sette punti rispetto a Plenty (Roepers-Hutchinson, 3-2) e a Struntje Light ...

Pallavolo - la Millenium Brescia chiude al Terzo posto il Memorial Brambilla-Verga : battuto 3-2 il Bisonte : Bella soddisfazione per le Bresciane che trovano la vittoria in un match altalenante ma divertente, quindi c’è la medaglia di bronzo al Memorial Brambilla-Verga Si è concluso in maniera positiva per le Leonesse il Memorial Brambilla-Verga di Ostiano. La Banca Valsabbina Millenium Brescia chiude con una vittoria bella e sofferta, per il terzo gradino del podio. Mazzola opta per il sestetto composto da Di Iulio in cabina di regia ...

Spal-Inter 1-2 - le pagelle : Icardi fa volare i nerazzurri al Terzo posto : Si è appena concluso il posticipo dell'ottava giornata di campionato allo stadio Mazza di Ferrara con la vittoria dell'Inter sulla Spal per 2-1 grazie al gol di Mauro Icardi, che di testa insacca al 14' con la deviazione ininfluente di Djourou. Nella ripresa i biancoazzurri agguantano il pareggio con Alberto Paloschi, entrato al posto di Antenucci che ha sbagliato un rigore, che infila al 72' su cross di Fares. Passano meno di dieci minuti e ...

VIDEO SPAL-Inter 1-2 - gli highlights della partita : la doppietta di Icardi issa i nerazzurri al Terzo posto : L’Inter espugna Ferrara battendo per 1-2 la SPAL nel posticipo dell’ottavo turno di Serie A e si porta al terzo posto in classifica. Decisiva la doppietta di Icardi, per gli estensi in gol Paloschi. Rimpianti per i padroni di casa per il rigore fallito da Antenucci quando il punteggio era di 0-0. IL VANTAGGIO INIZIALE DI Icardi #Icardi. #spalinter 0-1 gol di maurito pic.twitter.com/Vutq7AiTNE — Topolino Gol (@GolTopolino) ...

Inter lanciata al Terzo posto dal solito Icardi : un'ottima SPAL si inchina per 2-1 : La cronaca della partita L'Inter parte bene e al 14' è in vantaggio: Icardi devia un cross da destra, ma la sporcatura decisiva è del braccio di Djourou, che mette fuori causa Gomis. Lo 0-1 scatena ...

Volley : Supercoppa Italiana - Civitanova vince la finale per il Terzo posto : LA CRONACA DEL MATCH- Rispetto alla sfida di ieri con l'Azimut il tecnico dei marchigiani Giampaolo Medei lascia a riposo Juantorena in favore di Jacopo Massari, mentre al centro schiera Enrico ...

Empoli-Roma 0-2 : Nzonzi e Dzeko valgono una notte al Terzo posto : Un gol di Nzonzi nel primo tempo e uno di Dzeko a pochi minuti dalla fine. Nel mezzo il rigore calciato alle stelle da Ciccio Caputo che avrebbe potuto riportare il match in parità. La Roma...

Diretta/ Empoli-Roma (risultato finale 0-2) streaming video Dazn : la chiude Dzeko - giallorossi al Terzo posto! : Diretta Empoli Roma streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:13:00 GMT)

MotoGP - GP Thailandia. L'obiettivo di Valentino Rossi : 'Difendere il Terzo posto nel Mondiale' : Jarvis: "Yamaha avrebbe bisogno di concessioni" Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il Tem Manager Yamaha in vista della pRossima stagione ha spiegato di volere riparlare di concessioni tecniche,...

MotoGp - umore nero per Valentino Rossi : “cercheremo di fare una gara decente - ma è a rischio anche il Terzo posto nel Mondiale” : Il pilota della Yamaha non è molto fiducioso in vista del week-end thailandese, ma non ha comunque intenzione di arrendersi senza lottare Una situazione delicata, caratterizzata da una latente mancanza di risultati. La Yamaha non riesce a risolvere i propri problemi, continuando a brancolare nel buio di fronte ai guai che la M1 palesa di settimana in settimana. AFP/LaPresse Per il Gp della Thailandia le sensazioni di Valentino Rossi non ...