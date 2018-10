Terremoto tra Molise e Puglia | scossa sulla costa DATI e MAPPE

Terremoto - le scosse di oggi in Italia (e non solo) : scosse nel Tirolo al confine tra l’Austria e il Trentino Alto Adige - sciami sismici a Pozzuoli e a Borgo San Lorenzo (Firenze) : Terremoto – Continua a tremare la terra nel nostro Paese con sciami sismici ricorrenti e nuove scosse sismiche. Paura stamattina a Pozzuoli per l’ennesimo evento sismico legato all’attività vulcanica: la gente è scesa in strada e alcune scuole sono state chiuse dopo una scossa di magnitudo 2.0 alle 09:43. La magnitudo apparentemente lieve non deve trarre in inganno: il Terremoto è di natura vulcanica, si è verificato in ...

Terremoto a Catania - altra scossa. Sisma di magnitudo 3.4 : La terra ha tremato nella zona 1 km ad est di Biancavilla. Sabato il Sisma era stato di magnitudo 4.6. Ingv: sotto accusa forse l'Etna

Terremoto Etna - nuova scossa nella notte tra Biancavilla - Adrano e Santa Maria di Licodia : torna la paura [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Terremoto Indonesia : nuova forte scossa a Palu - panico tra la gente : Un nuovo Terremoto si è verificato a Palu, la città Indonesiana devastata dal Terremoto e dello tsunami del 28 settembre: la scossa ha riportato la paura e causato il panico nella popolazione già stremata, ma non è stato riportato alcun danno, secondo le autorità locali. Il bilancio delle vittime è al momento fermo a 1.948 ma i funzionari temono che centinaia, se non migliaia, siano ancora sepolte sotto le macerie di diversi quartieri rasi al ...

Terremoto Pozzuoli : “Il bradisismo flegreo si fa sentire ancora - tra la Solfatara e Agnano Pisciarelli” : 1/5 ...

Indonesia - il terreno si liquefa dopo il Terremoto : case ed edifici trascinati dal fango. Le immagini impressionanti : Il numero delle vittime, in Indonesia, dopo il sisma e lo tsunami che il 28 settembre scorso hanno colpito l’isola di Sulawesi, continua a crescere. Secondo l’agenzia che gestisce le emergenze nel Paese, le vittime sono 1944, mentre 74mile persone sono ancora sfollate. Nel video, le immagini satellitare del villaggio di Petobo, a sud di Palu, dove case ed edifici sono stati trascinati via dal fango e inghiottiti dal suolo. Il ...

Terremoto Catania - geologi : elevata sismicità della Sicilia dovuta allo scontro tra placca africana ed euroasiatica : "La grande vulnerabilità del nostro patrimonio artistico e culturale, che in Sicilia come nel resto d'Italia costituisce il simbolo dell'Italia nel mondo " prosegue Alba " impone interventi ...

Miracolo in Indonesia - 31 studenti estratti vivi dalle macerie a una settimana dal Terremoto : 31 studenti sono stati estratti vivi dalle macerie ad una settimana dal terribile terremoto che ha colpito l’Indonesia. Si tratta di un vero e proprio Miracolo, arrivato dopo giorni terribili, seguiti al devastante sisma e allo tsunami che hanno investito l’isola di Celebes, provocando oltre 1600 morti e migliaia di sfollati. Chi ce l’ha fatta a sopravvivere non ha più nulla, mentre sono tantissime le persone che, impreparate ...

Terremoto a Catania - diverse scosse nella notte. «La gente si è riversata nelle strade». L’Ingv : magnitudo 4.8 : Il primo allarme è arrivato via social: «L’evento sismico ha avuto una lunga durata ed è stato avvertito distintamente dalle popolazioni dei centri etnei». La conferma delL’Ingv: epicentro a Santa Maria di Licodia. I soccorsi di vigili del fuoco e protezione civile

Terremoto Indonesia : il bilancio sale a 1.649 morti - trovati vivi 31 ragazzi intrappolati in due scuole : A una settimana dal Terremoto e dallo tsunami che hanno portato devastazione sull’isola di Sulawesi in Indonesia, sono stati trovati vivi 31 ragazzi che erano rimasti intrappolati in due scuole. Sono stati salvati dentro due istituti di formazione professionale: 23 nel sotto-distretto Marawola a Sigi, e altri 8 in quello di Tondo, località a sud e a nord di Palu, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’agenzia di soccorso ...

Terremoto di magnitudo 4.8 nel Catanese : gente in strada e cornicioni crollati : La scossa ha provocato il crollo di cornicioni, ma non danni strutturali. L'epicentro nella zona di Santa Maria di Licodia mentre i paesi maggiormente interessati sono Adrano e Biancavilla.

Terremoto in Sicilia - Catania : danni e feriti alle pendici dell'Etna. Tanta paura tra la popolazione : Numerosi danni lievi nel catanese, Tanta paura tra la popolazione. Ci sono feriti e malori all'epicentro. Come già ampiamente discusso in nottata, una forte scossa di Terremoto è stata registrata...