Tenta il furto e spintona il vigilante del supermercato | arrestato

Modica - Tentano furto in abitazione : due arresti : Modica: tentano il furto in abitazione. Arrestati dalla Polizia di Stato in flagranza di reato due pregiudicati, un 24enne e un 19enne.

Bergamo : Tentano furto in casa ma vengono riconosciute - 2 arresti (2) : (AdnKronos) - A quel punto, un uomo è intervenuto spiegando ai poliziotti di aver riconosciuto le due perché le aveva viste mentre tentavano di forzare la porta dell'appartamento dei suoi vicini, al secondo piano di una palazzina in via San Bernardino, fornendo anche la descrizione degli attrezzi us

Bergamo : Tentano furto in casa ma vengono riconosciute - 2 arresti : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - Hanno tentato di forzare la porta di un appartamento, ma il proprietario, che era dentro casa, le ha viste e ha chiamato la polizia locale che le ha arrestate. E' accaduto a Bergamo a due ragazze di 20 e 24 anni. Le due, una nata a Torino e residente a Rovigo, l'altra d

Beccate dai condòmini mentre Tentano il furto : in manette due nomadi minorenni : Si sono aggirate in modo sospetto nei pressi di uno stabile di Treviso, così da studiarlo al meglio per mettere a segno un furto. Ma la loro presenza non è passata inosservata agli occhi di un passante, che insospettito dalle due nomadi ha contattato le forze dell"ordine.Una chiamata provvidenziale, visto che le due malviventi - entrambe minorenni - avevano appena cercato di scassinare la porta di una casa per ripulirla per bene, fortunatamente ...

Roma : Tenta furto auto ma resta chiuso dentro e chiama polizia - arrestato : Roma – Se fai il ladro e sei costretto a chiamare la polizia, vuol dire che qualcosa nel tuo piano e’ andato storto. Ne sa qualcosa l’uomo che ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre Tentava di rubare un’auto in via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in zona Eur, e’ rimasto chiuso dentro il mezzo. L’uomo, un italiano di 52 anni, con una lunga lista di precedenti per furto si e’ intrufolato nell’auto, ...

Sabaudia : Tenta furto in auto e aggredisce proprietaria - arrestato : Roma – I militari della stazione Carabinieri di Sabaudia e quelli della stazione Roma Ostia antica, hanno arrestato a Ostia una persona, classe ’59, per il reato di rapina impropria. Il 9 giugno scorso, sul lungomare pontino, l’uomo ha strattonato e spinto la proprietaria di un’auto in sosta dopo essere stato sorpreso a trafugare oggetti dall’abitacolo. I Carabinieri, subito giunti sul posto, hanno raccolto la ...

Bologna - arrestata coppia per Tentato furto bus e rapina ad autista : È finita in manette a Bologna una coppia di malviventi che, dopo aver addirittura tentato di rubare un autobus di linea, ha rapinato uno degli autisti della compagnia di trasporti.Il fatto si è verificato lo scorso giovedì pomeriggio. A commettere i reati sono stati un marocchino di 24 anni, senza fissa dimora, ed una ragazza 21enne di Ozzano Emilia.Secondo quanto riportato dai militari dell"Arma che si sono occupati di effettuare l"arresto, i ...

Napoli - ladro immigrato aggredisce carabiniere dopo il Tentativo di furto : doveva essere espulso nel 2017 : Un immigrato senza fissa dimora, a Napoli, ha tentato il furto a danni di un anziano turista tedesco con la complicità di un compare, anch"egli straniero.Il borseggio, non andato a buon fine, in piazza Garibaldi, dove i due loschi figuri sono stati intercettati da una volante di pattuglia dei carabinieri partenopei, impegnata a controllare il territorio.Come riporta NapoliToday, il primo immigrato ha braccato la sua preda in strada, urtandolo in ...

Milano : Tentano furto in negozio - recuperati abiti per oltre 2.800 euro : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Hanno tentato di portare via da un negozio del centro capi di abbigliamento per oltre 2.800 euro, ma il titolare del negozio ha chiesto aiuto alla polizia locale riuscendo a sventare il colpo. E' accaduto a Milano. Un 27enne di origine albanese è stato arrestato, mentre

Paura per Bocelli : nuovo Tentativo di furto nella sua villa a Forte dei Marmi : Ancora un tentativo di furto nella villa a Forte dei Marmi di Andrea Bocelli. Mentre il tenore si trovava ad un veento benefico, i ladri hanno tentato nuovamente il blitz come accaduto già a luglio scorso. Questa volta a mettere in fuga i malviventi è stata la domestica che vedendo la luce accesa nella depandance della villa è subito intervenuta. La donna si è messa ad uralre, come riporta PisaToday, e così i ladri si sono dati alla fuga. La ...

