Tennis | Hong Kong | la Wang fa fuori Svitolina e Muguruza

WTA Hong Kong – Esordio easy per Svitolina : la Tennista ucraina supera in due set Hon : Elina Svitolina supera Priscilla Hon all’Esordio nel WTA di Hong Kong: la tennista ucraina si impone con semplicità in due set Esordio sul velluto per Elina Svitolina nel WTA di Hong Kong. La tennista ucraina, che ha aperto la settimana da numero 5 del mondo, ha vinto il suo match d’Esordio in 1 ora e 11 minuti, eliminando l’Australiana Priscilla Hon in due semplici set, vinti con il punteggio di 6-2 / 6-3. La campionessa in carica degli ...